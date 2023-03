Con un aumento del presupuesto a tres millones de pesos (antes 600 mil pesos), este mediodía el Gobierno de Zapopan entregó 300 nuevas tarjetas de débito que apoyarán a cuidadores con el programa “Nos Toca Cuidar” en la Unidad Administrativa Basílica, en el Centro zapopano.

Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, destacó que este programa surgió con la inquietud de respaldar a las mujeres que son cuidadoras y que son mayoría, dedicando totalmente su tiempo a esta actividad, por lo que este incentivo de mil pesos mensuales es una pequeña retribución a lo que hacen.

“Cuando te metes a las cifras, ocho de cada 10 que cuidan a alguien con alguna discapacidad son mujeres, para mí me movió el tapete, y la verdad fue como comenzó esto, ahora es una iniciativa y ojalá que en todos los municipio se repita, la labor que ustedes hacen es incansable 24/7, estar de cuidadores, y que no tienen la posibilidad de tener un trabajo por estar cuidando a alguien cercano a ustedes, esto tiene gran valor, mucha gente se dedica a cuidar y no cumple sus sueños, estamos trabajando esto y con nuevos programas para apoyarlos”, comentó.

Daniela Sesmas, en nombre de las beneficiarias del programa, agradeció al equipo del Gobierno de Zapopan por reconocer la labor que realizan las 24 horas los 365 días del año.

“Quisiera exhortar a los demás municipios a que se repliquen todas las acciones buenas que están haciendo desde el Gobierno de Zapopan”, sentenció.

La coordinadora general de Construcción de Comunidad, María Gómez Rueda, refrendó su compromiso por visibilizar el trabajo de las y los cuidadores.

“No están solas, en este trabajo de cuidados queremos acompañarles. El presidente Frangie siempre nos pide que el eslogan de 'Nos toca cuidar' sea realidad”, resaltó.

Isaura Amador Nieto, coordinadora general de Cercanía Ciudadana, reconoció el trabajo de las cuidadoras, pues asegura, no hay nada más noble que el cuidar de otra vida.

“El poder aportar un poquito de todo lo que ustedes hacer siempre va a venir desde el corazón. El compromiso siempre va a estar con todas y todos ustedes”, manifestó.

Graciela Robles Ocampo cuida desde hace 22 años a su hijo Leonardo Daniel Robles Ocampo, con síndrome de X frágil, agradeció este apoyo y que sea en particular para las y los cuidadores.

“Es un reconocimiento a la labor que hacemos de cuidadora, porque no tenemos vacaciones, ni días de descanso, es algo que hacemos todos los día del año y acá como cuidador estás y solamente duermes tres o cuatro horas, porque si se enferman, no hay quién apoye, en nuestro caso estamos solos, es muy pesado. Este apoyo es el reconocimiento a uno por cuidarlos a ellos”, acotó.

JM