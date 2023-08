La cuarta Unidad Médica Familiar del instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) abrió este martes para la atención de las y los trabajadores del Estado de Zapopan.

Se trata de una unidad Los Olivos, ubicada en el cruce de la avenida Federalistas y la calle Trafalgar, la cual, de acuerdo con el titular del Ipejal, Héctor Pizano, brindará atención médica de primer nivel a 21 derechohabientes con servicios de nutrición, urgencias, medicina familiar, hemodiálisis, imagenología, entre otros, lo cual despresurizará la atención médica de las y los trabajadores. Añadió que se cuenta ya con el 90% de los medicamentos que se requieren.

EL INFORMADOR/ H. Figueroa

El gobernador de Jalisco indicó que esta unidad se logró gracias a una inversión de 162.5 millones de pesos como parte del combate a la corrupción y a partir del saneamiento de las finanzas del Ipejal. Del total 130 millones de pesos para obra pública y 32.5 millones de bienes y servicios para su operación.

Añadió, la siguiente unidad médica debe ser construida en Guadalajara para despresurizar las atenciones en este municipio. Sin embargo, dijo, lo logrado en Pensiones del Estado, no es suficiente, y la persona que le supla el año próximo en el Gobierno Estatal deberá comprometerse para “que nunca más vuelva a ocurrir un Abengoa” y que nunca más se maneje el dinero de las y los trabajadores a sus espaldas. “Que varias y varios hayan terminado vinculados a proceso no es casualidad”, dijo el mandatario estatal respecto de los procesos que se siguen en contra de ex funcionarios del Ipejal.

EL INFORMADOR/ H. Figueroa

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, celebró la llegada de esta unidad médica que será de gran apoyo para la atención de las y los trabajadores, lo cual representa el correcto uso de sus inversiones y de sus impuestos. Ilich Gonzalez, secretario de la sección 47 del SNTE, celebró por su parte que esta acción sea un hecho de justicia para las y los trabajadores.

FS