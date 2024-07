Juan José Frangie Saade, presidente municipal electo de Zapopan por parte de Movimiento Ciudadano, informó en un comunicado de prensa que no hubo uso ilícito de atribuciones y facultades respecto al depósito que el Gobierno de Zapopan hizo al Accendo Banco.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República determinó que no se cometió ningún delito en las transacciones que el Gobierno de Zapopan hizo al banco Accendo en 2019 por la suma de 50 millones de pesos. En 2021, con Frangie en el ejecutivo municipal, la cuenta CB0221 tenía 306 millones 721 mil 90 pesos. “Las mismas instancias del Gobierno federal confirman que los procedimientos seguidos por las autoridades estatales y municipales en Jalisco han sido estrictamente apegadas a derecho”, se lee en el comunicado.

Los depósitos y las transacciones fueron denunciados por los ex candidatos a la Presidencia Municipal de Zapopan de Morena y de la coalición PRI y PAN, Pedro Kumamoto y Óscar Santos Rizo, respectivamente, y por el regidor Alejandro Puerto.

“El dinero no está ‘desaparecido’ ni fue objeto de ‘desvíos’, como dolosamente y con mentiras intentaron confundir a la población el excandidato de Morena, Pedro Kumamoto, el regidor Alejandro Puerto, y el ex candidato del PRIAN, Óscar Santos Rizo, durante el pasado proceso electoral”.

Frangie destacó su gestión al frente del Gobierno zapopano y señaló a los personajes públicos por las acusaciones a su mandato. “Durante mi gestión como presidente municipal actuamos de manera legal, transparente y con responsabilidad. Todos los movimientos han sido notificados y están a la vista en la cuenta pública del municipio”.

En 2023, la agencia calificadora Fitch Ratings, una de las empresas crediticias estadounidenses más reconocidas, evaluó positivamente el manejo financiero del Gobierno de Zapopan en los últimos cinco años. “El municipio de Zapopan mantiene su estrategia jurídica para recuperar esos recursos y se está siguiendo el debido proceso en tribunales dentro del procedimiento de liquidación del banco”, concluyó el comunicado.

Aunado a esto, en la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-JAL/0000621/2023 emitida por la Fiscalía General de la República el 27 de junio del presente año, se notifica el acuerdo de “No ejercicio de la acción penal”.

El organismo público, después de hacer las indagatorias correspondientes, llegó a la conclusión de que no se incurrió en el delito de ejercicio abusivo de funciones por las transacciones al Banco Accendo.

Además, el documento establece que no puede catalogarse como abuso de funciones, pues los recursos utilizados, los cuales generaron los intereses que llegaron a la cantidad de 306 millones 721 mil 90 pesos, fueron públicos y no personales, lo que no es catalogado como delito, según explicó la carpeta de investigación.

