El escenario climatológico para Jalisco este 2023 no pinta nada bien, según los pronósticos que las autoridades contemplan debido el fenómeno metereológico conocido como "La Niña".

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), del Gobierno de Jalisco, el planeta entero está viviendo una crisis climática que año con año se ha ido agravando, esto se ha reflejado en fenómenos naturales más agresivos y catastróficos, los ejemplos devastadores más recientes son los incendios forestales en Chile. Sin embargo, en 2022 hubo fuertes y prolongadas olas de calor en Europa, inundaciones en el Sur de Asia en el que miles de personas perdieron la vida, e incendios forestales en Australia y Bolivia que dañaron sus bosques y selvas.

En México tenemos una condición atípica nunca antes vista, ya que por tercer año consecutivo hay presencia del patrón meteorológico conocido como "La Niña", lo cual proyecta un panorama sumamente adverso; se prevé un año seco, con altas temperaturas y poca humedad, por lo que la temporada de incendios forestales inició de manera temprana; esto tendrá como consecuencia además un impacto poco favorable en la calidad del aire, debido a la presencia de incendios forestales al inicio de la primavera.

Para Jalisco, este panorama se potencia debido a su gran cobertura boscosa, nuestro estado cuenta con una superficie de 7.8 millones de hectáreas, de las cuales, el 56 por ciento mantienen cobertura forestal, y debido a su posición geográfica y condiciones topográficas, adicional al aumento de las temperaturas, se incrementa la vulnerabilidad ante incendios forestales.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el 2023, el 91 por ciento de los municipios de Jalisco presentan algún grado de afectación por sequía; situación que agrava la presencia de incendios y potencia eventos más severos y de gran magnitud.

Tan solo al corte del 13 de febrero del presente año, se han registrado 79 incendios forestales (con afectación de dos mil 419.71 hectáreas), mientras que en 2022, para esa misma fecha, se tenía el registro de 43 incendios forestales (con 449 hectáreas de afectación). Cabe destacar que el 2021 fue un año con condiciones climáticas similares, ya que al mismo corte se tenía un registro de 96 incendios forestales (con mil 144 hectáreas de afectación).

Es muy importante que la ciudadanía sepa que los incendios forestales son causados por el descuido humano. Se sabe que las principales causas son las actividades agrícolas y recreativas, así como accidentes a causa de residuos como colillas de cigarro encendidas y arrojadas a pie de carretera, o fogatas mal apagadas, algunos de ellos intencionales, por mencionar algunos ejemplos, por ello, el Gobierno de Jalisco hace un riguroso llamado a la ciudadanía para prevenir en medida de lo posible, incendios forestales o de interfaz urbano-forestal. Se recomienda no acumular combustible fósil en sus terrenos, especialmente si viven en zonas boscosas, no tirar nunca colillas de cigarro o residuos a pie de carretera o en zonas forestales, no realizar fogatas o utilizar el fuego dentro de áreas naturales, en el caso del sector agrícola, está prohibida la quema agropecuarias en el Área Metropolitana de Guadalajara y restringida en municipios al interior del estado, por lo que deben programar sus quemas en coordinación con sus ayuntamientos.

En caso de ver un incendio, es importante no intentar apagarlo y reportarlo de manera inmediata al 33 36 36 82 52 (Centro Estatal de Manejo del Fuego), 800 737 00 00 y Twitter @SemadetJal.

