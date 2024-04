Gerardo Insúa, comisario jefe de supervisión de la Policía del Estado, de la Secretaría de Seguridad (SSE), fue cobardemente asesinado la noche del sábado pasado frente a su esposa y a su hija mientras se encontraban en una nevería de la colonia Real del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga.

Te puede interesar: Velan a comandante asesinado en Tlajomulco; atacan a un policía cada 17 días

Lo asesinó un grupo armado de al menos cuatro personas, entre ellas una mujer. En el sitio quedaron alrededor de 70 cascajos balísticos que ya son analizados por los peritos, de acuerdo con el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez.

También hay un auto asegurado, posiblemente relacionado con los atacantes, de quienes hoy se desconoce su paradero, pues no hay una sola persona detenida.

Ayer domingo se llevó a cabo su funeral, en el recinto ubicado en el cruce de la Calzada Independencia y Puerto Altata, y fue este lunes cuando se llevó a cabo un homenaje póstumo de cuerpo presente para despedirlo y rendirle honores por el servicio brindado a la dependencia.

El homenaje fue realizado a puerta cerrada, de manera privada, al que asistieron familiares cercanos del comisario, así como mandos policiales estatales, municipales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

El titular de la dependencia a la que pertenecía Insúa Casao, Bosco Pacheco Medrano, reconoció la valentía, el liderazgo, la vocación y el honor con los que el comisario realizó su trabajo como servidor público por más de dos décadas y que, a decir de sus colegas y amistades, siempre estuvo caracterizado por mostrar calidad humana, sensatez y espíritu de solidaridad y compañerismo.

“Lo extrañaremos siempre, lo que hoy deja es difícil completamente de llenar; nos quisieren dar un golpe fuerte y no lo dieron, pero no acabaron con nuestras ganas de hacer bien las cosas y lejos de con matarlo, asesinarlo cobardemente fuera de su servicio porque el andaba todo el tiempo patrullando con su gente y no lo toparon así; el sabia el riesgo que corrían las cosas que hacía y aun así conociendo el peligro no se doblaba, hay que reconocerlo y recalcarlo, era un hombre valiente como muchos de los que hay en esta Secretaría, hombres y mujeres como muchos de los que hay en las diferentes corporaciones”, manifestó Pacheco Medrano.

Aunado a su labor con enfoque preventivo y de proximidad, desde su paso por las comisarías de Guadalajara y Tlaquepaque, así como el legado profesional que dejó en instancias como la Secretaría de Educación, el Instituto de Justicia Alternativa y el Consejo Ciudadano de Seguridad, a lo largo de su trayectoria en la Secretaría de Seguridad del Estado, el Comisario Gerardo Insúa destacó por su participación en servicios de relevancia que incluyen aseguramientos de narcóticos, apoyo a compañeros en eventos de seguridad e incluso rescate de personas en diversas contingencias registradas en el Área Metropolitana de Guadalajara , informó la Secretaría de Seguridad Estatal a través de un comunicado.

El cuerpo del comisario arribó a las instalaciones de la Secretaría, ubicadas en el Paseo Alcalde, alrededor de las 12:00 horas del mediodía, en una carroza fúnebre color negro, y fue recibido por distintas guardias montadas por sus compañeras y compañeros.

Al interior del recinto las guardias de honor se repitieron, mientras su cuerpo era acompañado de un par de coronas de flores blancas y su fotografía a un costado, donde lucía sonriente el uniforme de la corporación.

ESPECIAL/ Secretaría de Seguridad

El féretro fue cubierto por las banderas de Guadalajara y de la Policía Estatal, que al término fueron entregadas a sus familiares en señal de respeto y agradecimiento. Mientras que al salir, una guardia hizo el disparo de salva en su honor para despedirlo, mientras era nuevamente subido a la carroza con rumbo a su descanso final.

ESPECIAL/ Secretaría de Seguridad

Con Insúa Casao suman al menos siete los elementos a cargo de la Seguridad Pública en Jalisco asesinados en lo que va del año en la Entidad. Lo anterior se traduce que este 2024 han sido asesinados un policía cada 17 días en promedio.

Gerardo Insúa era politólogo por la Universidad de Guadalajara, contaba con una maestría en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco.

Aunado a su labor con enfoque preventivo y de proximidad, desde su paso por las comisarías de Guadalajara y Tlaquepaque, así como el legado profesional que dejó en instancias como la Secretaría de Educación, el Instituto de Justicia Alternativa y el Consejo Ciudadano de Seguridad, a lo largo de su trayectoria en la Secretaría de Seguridad del Estado, el Comisario Gerardo Insúa destacó por su participación en servicios de relevancia que incluyen aseguramientos de narcóticos, apoyo a compañeros en eventos de seguridad e incluso rescate de personas en diversas contingencias registradas en el Área Metropolitana de Guadalajara, añadió la SSE.

Al homenaje asistió también el Gobernador de Jalisco; el Fiscal del Estado, Joaquín Méndez Ruiz y el Coordinador General Estratégico del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berumen.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

XP