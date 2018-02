Zamora asegura que Uribe "declaró la guerra" a MC

Este domingo, el precandidato a la presidencia municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, aseguró que el alcalde con licencia, Alberto Uribe Camacho, le "declaró la guerra" a Movimiento Ciudadano (MC) con sus recientes declaraciones sobre que ayudará a que Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) gane en el municipio.

“No habíamos entendido la decisión, personalísima, del presidente municipal, Alberto Uribe, como una declaratoria de guerra política a este movimiento, le habíamos dado el beneficio de la duda cuando decía que se va a una tarea que él considera importante en su carrera política, pero lo que declaró antier cambia la situación, porque es una falta de respeto a todos nosotros”, subrayó Zamora.

Esto lo dijo durante un mitin, dirigido a simpatizantes y militantes de MC, en Tlajomulco, en donde reprodujo una declaración de Uribe Camacho, en la cual asegura que “por dignidad” hará que MORENA “arrase” en el municipio.

El precandidato señaló que hace tres años él y el ahora alcalde contendieron internamente para llegar a la presidencia municipal, sin embargo él se hizo a un lado “a pesar de encabezar las preferencias”, por los acuerdos y la unidad del partido.

“Este señor cree que el buen gobierno es él, pero no, el buen gobierno somos todos nosotros, así hemos sido y lo vamos a seguir siendo durante años. Él cree que el trabajo que se ha hecho en Tlajomulco lo ha hecho él solo, pero lo hemos hecho todos nosotros, junto con los ciudadanos”.

Al evento también asistió el precandidato a la gubernatura de Jalisco por MC, Enrique Alfaro Ramírez, cuyo coordinador de campaña era Uribe Camacho. El también alcalde con licencia de Guadalajara, se desistió de hablar, para no quitar peso al mensaje de Zamora.

“Si ustedes me eligen como su candidato a la presidencia municipal de Tlajomulco, no los voy a defraudar, no los voy a decepcionar. Quiero que sepan que yo no voy a perder el piso y que yo nunca los voy a traicionar, ni a ustedes ni a Enrique Alfaro”, culminó.

Uribe Camacho decidió unirse a MORENA, ya que, aseguró, comparte más la ideología de este partido y sus dirigentes. Sin embargo, no aclaró cuál fue el motivo de rompimiento con Alfaro Ramírez.



DJ