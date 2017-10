¿Y tú lees por obligación o recreación?

"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho." Miguel de Cervantes Saavedra.

Antes de empezar con el tema, debemos saber qué es un hábito: un hábito es el resultado de una acción que repites constantemente, en este tema que nos ocupa, la lectura es interpretar y descifrar los signos escritos, darles un significado, una interpretación y comprender lo que estamos leyendo.

La lectura no es solo una actividad que se adquiere desde muy temprana edad y que nunca se pierde, pues desde nuestros primeros años de vida vamos aprendiendo a través de ella —principalmente en nuestra edad escolar— y vamos adquiriendo los conocimientos por medio de la misma, por lo tanto debe dejar solo de ser una actividad y convertirse en un hábito, ya que con este vamos aprendiendo no solo nuevas palabras, si no que se cultiva nuestro vocabulario, se aprende a escribir correctamente y utilizar un léxico elevado al hablar y al escribir. Algo maravilloso es que mantiene el cerebro en un funcionamiento óptimo y más joven, también nos volvemos mas perceptivos, se expande la mente, se abre y se estimula la imaginación y se conoce el mundo solo por el hecho de abrir un libro, como dicen algunos autores: “Quien no lee no vive ni conoce el mundo”.



Te invito a hacerte amigo de este valioso hábito, no por obligación, no por cumplir solo con tareas escolares, ¡hazlo tuyo como una Inversión personal! Tendrás una ganancia cultural, aprenderás a concentrarte, a encontrar soluciones a problemas, relacionarte con otras personas y hasta impresionar a otros por tu manera de expresarte, todo esto como resultado del hábito de la lectura, ponte esa meta de leer un libro al menos una vez al año, si puedes dos, verás que tu forma de ver las cosas cambiará, pensarás diferente, por eso mi consejo : ¡Lee!

Jahzeel Martínez

ECOS DEL DEBATE

“El hábito de lectura como un estilo de vida”

Estimular tu hábito de leer no es el hecho de leer cualquier cosa, sino que este se desarrolle por gusto propio. El leer de esta manera no es sinónimo de ser culto o inteligente pero sí es algo que puede darte un conocimiento. Esta acción debe ser por interés propio, como pasatiempo para un buen desarrollo y como algo productivo. Leer no se delimita a una edad y se debería desarrollar en todos como hábito positivo.

Sergio Jiram Vázquez.

La lectura en físico se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías. Todos leemos, pero eso no significa que sea un hábito, se volvió una necesidad para comunicarnos diariamente. Encontramos el hábito de leer en esas hojas que nos interesaron en privado y que en ocasiones no divulgamos. Las escuelas, la radio y la televisión siempre dicen “leer es bueno”, “aumenta tu léxico”, así que “nuestro granito de arena” es buscar algo de nuestro interés.

Martha Alejandra Rodríguez.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“La literatura nos enseña a leer”

¿Quién es Clara Obligado según Clara Obligado?

Según los días, creo que es una pregunta que jamás me he hecho, me siento una mujer comprometida socialmente a través de la literatura, a quien le gusta enseñar y le gustan las pequeñas cosas de la vida

En tus libros ¿Cómo es tu proceso creativo?

Yo empecé a escribir esto al momento que empezaba la crisis europea, una de las preguntas que me hacía es ¿Cómo somos tan brutos? ¿Como el ser humano es capaz de infringir tanto dolor a los demás?.

El libro tiene que ver con buscar esas respuestas y por supuesto que no tiene, porque esto es literatura, y la literatura no tiene respuestas, tiene muchas preguntas que es otro caso, pero si me sirvió para crear otros personajes que me tranquilizaron un poco, tiene muchas preguntas como ¿se puede perdonar al que te hizo mal? ¿el tiempo es lineal o hay multiversos? Como dice la física cuántica, ¿lo perdido está perdido para siempre o se puede recuperar? Estas son mis preguntas, que son grandes preguntas del ser humano. Y te digo, las respuestas no sé cuáles son, cada uno da las que pueda, yo lo que pretendo es esa acompañar al que se pregunta estas cosas.

El hábito de la literatura incide en el desarrollo de la sociedad. ¿Es cierto?

Creo que la literatura nos enseña a leer y eso lo digo en el amplio sentido, o sea entender cuando un presidente habla, qué es lo que nos está diciendo, entender una reforma laboral, que es lo que quiere decir esa reforma, cuando alguien nos da una orden, qué orden es y cuándo nos la da, qué es lo que nos está diciendo, o sea leer es interpretar un mundo porque el mundo es un texto, un tejido. Poder interpretar tiene que ver con leer bien, yo creo que por eso no quieren dejar que la gente sepa leer, porque alguien que lee bien es muy crítica, porque entiende lo que le dicen.

¿Es importante fomentar el hábito de la lectura?

No sé cómo se manejaran en México, pero en España un incentivo para la literatura juvenil tiene que ver con obligarte a leer determinados libros, yo estaré en una mesa de literatura voy a defender la desobediencia, o sea leer lo que nos prohíben, buscar lo que no nos dejan leer, los caminos por los que no nos dejan entrar, los no trillados.

¿Qué adjetivo le darías a la humanidad?

Bestial y maravillosa, ambas, tiene un componente muy negro y otro maravilloso, eso lo pone mi libro, pese a que la vida es durísima pone que hay momentos que yo llamaría maravillosa que tienen que ver con la contemplación con la comunicación, bueno con muchos, no amor, con fraternidad, esta lo terrible y lo maravilloso que somos. La vida es imperfecta, es un viaje equivocado, en estas paradojas es donde tenemos que vivir…

¿Que sabes hoy que te hubiera gustado saber antes?

No siento que haya tenido que saber algo, yo creo que me he ido equivocando como todo el mundo, no siento lo no vivido, he vivido todo lo que tendría que vivir y todo lo profundo que he podido. No me arrepiento, lo que hice mal me he disculpado y lo que hice bien, bien para mí.

¿Cual libro harías que todos los mexicanos leyeran?

Pedro Páramo y seré redundante, pero adoro Pedro Páramo, creo que toda la novela moderna esta dentro de Pedro Páramo, me parece muy difícil, pero creo que el que sea capaz de entender ese libro, puede entender el que sea. No estoy bromeando ni alagando, para mí es el libro de los libros. Ahí está todo lo que tengo que aprender para escribir bien, ya que lo tienen y está en su lengua, disfrútenlo

*Mensaje a los jóvenes “Súmate Mar Adentro”*

Que hagan lo que quieran, dentro de que sean buena gente, que es algo muy importante, que no hagan caso a los mandatos, busquen dentro de sí mismos lo que quieren hacer, la base de ser feliz es hacer lo que uno realmente quiere, que no busquen ni el dinero, ni el amor, si no lo que de verdad quieren.

PERFIL

Clara Obligado

Es una escritora argentina-española. Licenciada en Literatura por la Universidad Católica Argentina. Ganó el Premio Setenil con su libro de cuentos “El libro de los viajes equivocados” y el Premio Juan March Cencillo de Novela Breve, con la obra “Petrarca para viajeros”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

EVOLUCIONE

Son un programa de lectura evolucionada, esto significa un cambio radical en los hábitos de lectura, potencializando habilidades inherentes al ser humano como la atención, concentración, comprensión, retención y velocidad en la lectura. Reunieron años de investigación de los cuales han rescatado y perfeccionado las mejores técnicas, adicionando su propio conocimiento, con el aporte de un equipo profesional en los campos de la psicología, pedagogía, lectura, escritura, ingeniería, diseño, entre otras; partiendo de toda la experiencia de hombre y mujeres que durante años estudiaron el comportamiento del ser humano en su proceso lector. Además son seleccionados por el programa de Certificación de Escuelas Libres de Bullying, selección que se le otorga a las empresas que se destacan por tener una excelente calidad de producto y buen servicio. Los beneficios que obtienes son: ahorrar tiempo que podrá utilizar en otras actividades. Entender lo que lees, con una sola lectura. Concentrarte al 100% sin importar el lugar o ambiente donde se estés. Facilitar el aprendizaje de otros idiomas. Desarrollar la memoria a largo plazo mejorando tu retención, aumentado la capacidad de análisis, síntesis y argumentación. Mejorar tu calidad de vida personal, profesional y laboral. Estimular tu creatividad. Mejorar tu nivel académico. Mejorar tu ortografía, redacción y oratoria. Facilita tu pensamiento lógico y asertivo. Amplia tu nivel social y cultural.

Diez notas positivas

1. Sony donará 3.3 millones de pesos a damnificados por el sismo.

2. Pescadores rescatan a dos osos de morir ahogados.

3. Estudiantes mexicanos triunfan en la Olimpiada Iberoamericana de Biología.

4. Revelan los secretos de Teotihuacán.

5. Logran conectar el cerebro humano a internet de forma directa.

6. Artista crea asombrosos dibujos con café, sal y carbón.

7. Investigador del UNAM recibe premio internacional de Conservación de la Biodiversidad.

8. Google premia la innovación social en América Latina.

9. Desarrolla Cinvestav robots y drones de auxilio en situaciones de desastre.

10. Científico mexicano crea software para detectar a personas en zonas de desastres.

Mar adentro propone

Para leer…

El buen lector se hace, no nace de Felipe Garrido, La lectura y la escritura, dos caras de una misma moneda, son herramientas para mejorar la memoria, el escuchar, hablar y recordar.

Para conocer…

Teatro Diana es cede del Festival Internacional de Arquitectura 2017 jueves 26 y viernes 27 de octubre.

Para saber…

Feria Internacional del Libro del 25 de noviembre al 3 de diciembre Expo Guadalajara.