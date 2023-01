El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga Lamadrid, fue nombrado como nuevo integrante del Consejo General de la World Chambers Federation.

El dirigente empresarial es el único mexicano nombrado miembro de su Consejo General durante el periodo 2023 – 2025.

La World Chambers Federation of the International Chamber of Commerce, representa a más de mil 400 Cámaras de Comercio, alrededor del mundo. Este 2023 el Consejo se ve representado por nueve miembros de América, 13 de África y la región de Medio Oriente, nueve de Asia-Pacífico y 12 de Europa.

Esta red de instituciones promueve el intercambio comercial entre países desarrollados y en vías de desarrollo de todo el mundo.

“Queremos reconocer el esfuerzo de la ICC por apoyar y promover la diversidad de género y la representación equitativa de las Cámaras, los nuevos nombramientos reflejan ese acento, además de una gran riqueza multicultural”, dijo el organismo.

“Estamos convencidos del beneficio de fortalecer nuestras redes de trabajo internacionalmente, porque esto promueve nuevas inversiones y amplía el network a nuestro estado”, añadió.

MF