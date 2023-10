Alejandro Ramos es un joven quien desde hace cinco años pertenece a la agrupación "Ritual Guadalupano Azteca de San Rafael". Desde entonces, todos los lunes y miércoles acude a sus ensayos sin falta, desde Juanacatlán, para poder acudir a cada 12 de octubre a ser parte de los contingentes que acompañan a la Virgen de Zapopan de regreso a la Basílica, luego de haber peregrinado por varios meses para visitar distintos templos de la ciudad.

Pero hoy lo hace de una forma diferente. Desde la Catedral de Guadalajara y hasta la Basílica de Zapopan va danzando descanso para pagar un favor que "La Generala" le hizo hace algunos meses.

En noviembre de 2022 a su tío le detectaron cáncer en la garganta, lo cual fue un impacto muy grande para toda su familia. Por ello, Alejandro le pidió con fe y devoción a "La Pacificadora" que le devolviera la salud.

"Estaba aquí en la clínica de Zapopan y yo con mucha fe le pedí a la Virgen que le fuera a echar una vueltita. A él le diagnosticaron el cáncer como un 3 de noviembre, y para el 2 de marzo ya no lo tenía. Hoy ya tengo una bebé que va a cumplir un año y en unos cinco la van a ver aquí también conmigo para seguirle agradeciendo", dijo el joven, quien hoy sigue da testimonio de lo que para él es un milagro vivo de la compasión de la Reina de Alma Infinita.

Teresa Bravo también acudió una vez más, como desde hace 13 años, para el favor que le hizo en regresarle la salud a su hijo, quien fue brutalmente golpeado y enviado a terapia intensiva cuando era apenas un adolescente, debatiéndose entre la vida y la muerte.

Luego de pedirle a la Señora de la Expectación de Zapopan, milagrosamente recuperó la salud. Hoy, a sus 26 años, le ha dado cuatro nietos. "Yo le pedí con mucha fe que me lo cuidara, y me lo cumplió. Hoy ya solo le pido que me ayude a llegar a Zapopan", dijo la mujer en medio del cansancio.

Por último también se encontró Ramón, hijo del señor José Luis, quien desde hace años era el "pitero" de la danza "Sonajeros de San Esteban"; sin embargo, este año ya no pudo acompañar a la Provocadora del Bien de vuelta a su casa, pues falleció de cáncer.



Hoy Ramón ocupó su lugar con mucha alegría y orgullo, pues en homenaje y solidaridad sus compañeras y compañeros portaron sobre sus trajes una playera con el rostro de su padre, pero también con la tristeza de saber que hoy no camina con él físicamente.

"A la vez me siento bien y a la vez triste porque me falta mi padre y es algo que no puede explicarse. Ahorita, yo voy pitando como lo hacía él, pero tengo el corazón triste", dijo el joven a punto de llegar a la Basílica de Zapopan.

OA