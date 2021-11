Viral: "El último domingo del abuelo"; la historia del billete de 50 pesos que conmueve a la red

Una nueva historia se desarrolla en redes sociales y conmueve a los usuarios. En esta ocasión la protagoniza un billete de 50 pesos y su propietario. En él se lee en una etiqueta pegada: "El último domingo del abuelo", y una mujer en Facebook compartió su hallazgo para encontrar a la persona para la que el papel moneda tenga un valor sentimental más allá del numerario.

La publicación de Facebook se ha hecho viral en las redes luego de que una mujer, que se dedica a la venta de ropa en línea, publicará la imagen con un mensaje:

"Hola!! Me dieron este billete en un cambio y a lo que dice me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito. Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo... Desconozco las causas del porqué tuvo que pagar con ese billete...", escribió la usuaria que vive en Guadalajara.

Además, la etiqueta del billete con forma de flecha en color rosa describe: "El último domingo del abuelo..." y registra la fecha 20-3-21. El nombre del abuelo está borrado.

También comparte: "Pero si tu reconoces este billete, escríbeme para regresartelo y puedas conservar ese bonito recuerdo. Sólo dime cómo se llama tu abuelito, para saber que es tuyo. Compartan para llegar a su dueño".

Muchas personas han reaccionado a la publicación y otras cuantas han celebrado el gesto de la mujer, aunque al parecer aún no se encuentra al propietario original del billete, no obstante la búsqueda sigue. La historia es compartida en redes sociales.

OA