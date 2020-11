Víctimas de financiera denuncian fallas en reparación de daños

Aunque les prometieron el regreso íntegro del dinero que les robó el directivo de una financiera fraudulenta, es fecha en que "Ricardo" y "Joel", nombres ficticios por seguridad, no ven una reparación de daños completa.

A mediados de julio, la Fiscalía Estatal (FE) anunció que detuvo a José Luis “N” por el delito de fraude financiero. Finalmente en el mes de octubre, ante un juez del Centro de Justicia Penal, del Primer Distrito Judicial en Tonalá, el abogado del directivo de Broker de Occidente, la financiera fraudulenta, les propuso un convenio reparatorio y aseguró que iba a saldar lo robado en tres entregas.

La primera cifra fue de 50 mil pesos a cada uno y ocurrió en el mismo mes. Luego acordaron que entregarían 42 mil pesos a Ricardo y 35 mil pesos a Joel el 6 de noviembre, y para el 7 de diciembre la misma cantidad con el fin de saldar lo acordado.

Con el convenio de reparación y la primera entrega José Luis salió libre, pero debido a otras denuncias fue puesto nuevamente en prisión preventiva. Después de ello, el 6 de noviembre, la sorpresa de las víctimas fue que el dinero no llegó. Cuatro días después el abogado de José Luis les notificó que se había solicitado un amparo, pues no se tenía el dinero para saldar la cuenta.

A la fecha a Ricardo le deben 84 mil pesos y a Joel 70 mil pesos, pero nadie les da respuesta sobre el tema. “Después de eso, el abogado dejó de contestar y finalmente señaló que ya no es el abogado del imputado, por lo que no sabe nada” comentó Ricardo.

Ricardo aseguró que en el penal “de aparecer en todas las computadoras su carpeta de investigación y administrativa me dicen que no está, como si el señor hubiera pagado y ya no nos informan si está o no detenido, que ahora vayamos a la Fiscalía, pero en la otra dependencia dicen lo contrario”.

Las víctimas de fraude financiero temen que su deuda nunca se salde por completo. Enfatizaron que con la entrega del dinero, las autoridades de la Fiscalía y del penal no les entregaron o les hicieron firmar algún documento que constata que sólo se había hecho la primera entrega. Ahora temen que aseguren se pagó la deuda sin hacerlo.

Parte de la situación, explicaron las víctimas, es que como los acuerdos se encuentran en los documentos, no pensaron en que les tenían que entregar algún papel para validar las entregas. “Nadie nos da respuesta, nos auxilia, nos explica o asesora” asegura Ricardo.

Las consecuencias para ambos consisten en deudas de miles de pesos que no pueden pagar ante el banco. Por ejemplo, Ricardo fue víctima por el robo de 100 mil pesos que le dijeron serían resguardados como concepto de “seguro” para poder entregarle un monto mayor y que pudiera pagar la matrícula universitaria de su hijo.

Actualmente tiene una deuda superior a los 190 mil pesos por los intereses y aseguró que no con la entrega del dinero podrá pagar la deuda. “Cada mes le meto mil pesos a la tarjeta por decir que pago algo, pero sé que es como si los tirara a la basura, al final se tiene la preocupación de pagar la escuela de mi hijo y la deuda del fraude” dijo Ricardo.

JM