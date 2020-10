"Entregué 4 mil pesos y jamás me dieron respuesta": víctima de fraude

Joel necesitaba un préstamo para pagar sus deudas y encontró la financiera Crédito Mujer Activa. Al explicar su situación, los trabajadores de esa “empresa” le pedían una cantidad de 20 mil pesos como concepto de seguro de pago y le afirmaron en los siguientes días le entregarían su crédito, pero todo se trató de un fraude.

“Yo sólo tenía cuatro mil pesos y me los aceptaron, pero jamás me dieron respuesta; ni del crédito, ni de mi dinero”, explicó el joven quien perdió los cuatro mil pesos, tiene cuentas pendientes por pagar y sigue en busca de un empréstito.

Dicha financiera fue boletinada el jueves por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y advirtió que se trata de una empresa fraudulenta con operaciones en Guadalajara y Zapopan, que suplanta datos como logotipo, dirección y razón social de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac.

Al día siguiente, Crédito Mujer Activa desapareció. No contestan el teléfono, no responden sus redes sociales y no hay señal de operaciones en sus oficinas de avenida Mariano Otero 1901, interior 404, en el fraccionamiento Residencial Victoria, ni en las de López Mateos Norte 477, Colonia Lomas de Guevara.

Dos meses antes, la Caja Popular Atemajac recibió preguntas de usuarios en redes sociales sobre si Crédito Mujer Activa era un proyecto o producto, pues utilizaba algunos datos suyos como referencia, por lo que el personal notó que se trataba de un fraude y acudió ante la Condusef para hacer el reporte.

“Después iniciamos una campaña en redes sociales de advertencia para evitar que caigan en un fraude”, comentó Daniel Mora, coordinador de publicidad y mercadeo de la Caja Popular.

La financiera fue boletinada debido a que hubo una denuncia de otra empresa que sí está registrada ante la Condusef.

Para las víctimas de empresas financieras que no se encuentran registradas ante la Comisión y que, por |ende, tienen un nombre y razón social inexistente deben de acudir a la Fiscalía del Estado.

De acuerdo con las autoridades, en lo que va del año, los ciudadanos han reportado 75 nombres de empresas fraudulentas, por lo que se encuentran bajo investigación.

Este medio de comunicación reportó a inicios de octubre que en la presente administración, la Fiscalía del Estado ha detectado más de 70 empresas con diversas razones sociales que fungen como financieras apócrifas.

Consulte antes de comenzar un trámite

Previo a solicitar o firmar el trámite de un crédito, la Condusef recomienda ingresar el nombre de la empresa en phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php para verificar que no existe una denuncia ciudadana por fraude.

La dependencia ofrece consulta adicional en el 800 999 8080 o a través de Twitter: @CondusefMX y Facebook: CondusefOficial.

Empresas falsas

Utilizan información como razón social, direcciones e imagen corporativa de las entidades financieras debidamente registradas y supervisadas, para hacerse pasar por ellas.

Ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero en efectivo con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como garantía.

Solicitan a las víctimas información vía WhatsApp o por Facebook , poniendo además, en riesgo los datos personales del público.