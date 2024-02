Si bien los accidentes en el Periférico disminuyeron tras la entrada en operaciones del Peribús y la extinción de la ruta 380, en algunas zonas como la glorieta Alcalde, en la parte norte, la falta de infraestructura pone en riesgo la vida de peatones.

En dicho cruce, los transeúntes “torean” a los vehículos y corren hacia la banqueta para evitar que los atropellen.

“Muchos no saben si van a dar vuelta (los vehículos), si siguen derecho, no hay señalamiento que te defina bien qué van a hacer. Es mi caso, diario es lo mismo, tienes que andar ‘toreando’ para que no te atropellen”, se quejó José Luis después de cruzar la lateral de la vía mencionada hacia la banqueta de los carriles centrales.

En la intersección de Juan Gil Preciado y Periférico se vive el mismo problema: la falta de un semáforo o puente peatonal expone a las personas a algún percance, por lo que deben correr o esperar a que algún conductor les dé el paso y así poder llegar a abordar el Peribús o el Tren Ligero.

Este medio de comunicación documentó que, luego de la puesta en marcha del Peribús, en enero de 2022, los accidentes pasaron de 686 al año entre 2015 y 2021, en promedio, a 351. Esto de acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado (IIEG).

También los lesionados bajaron de 370 a 193 en el periodo referido.

En Periférico y Tabachines la infraestructura brinda seguridad a peatones. EL INFORMADOR/A. Navarro

Sin embargo, en donde se han hecho ajustes se han observado mejoras. Por ejemplo, frente a la Unidad Deportiva Tabachines, el puente peatonal fue ampliado desde los carriles centrales del Periférico hasta la banqueta en la lateral, luego de que esta casa editorial enfatizara los riesgos para peatones, principalmente estudiantes de la Secundaria 17, quienes corrían o “toreaban” a los coches para cruzar la lateral hacia el puente.

En agosto de 2023, un estudio del organismo Coalición Movilidad Segura, en el que se analizaron 150 calles y avenidas en todo el país, indicó que el Periférico de la Zona Metropolitana de Guadalajara es la vialidad a nivel nacional con la mayor cantidad de fallecidos por percances viales.

La carretera a Chapala es la tercera, detrás de la autopista México-Veracruz.