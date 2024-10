Peatones y usuarios del transporte público han expresado su preocupación por la inseguridad en los cruces de algunas estaciones de Mi Macro Calzada, Tren Ligero y paradas de camión. Señalan que los conductores no respetan los semáforos peatonales, muchos se detienen sobre los pasos de cebra y complican la circulación. Además, los ciclistas están en riesgo de chocar con peatones que invaden la ciclovía al intentar abordar un camión, debido a la falta de paradas específicas.

Según el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), el 83% de las paradas de camión en ciudad no cuenta con la infraestructura adecuada. Yariel Salcedo, profesor y especialista en movilidad del ITESO, señaló: “Es necesario evaluar si la infraestructura es la adecuada, y de no ser así, hacer los ajustes correspondientes. En lugares como Avenida La Paz, se han implementado bahías para evitar que los peatones invadan la ciclovía”.

Un ejemplo claro de esta problemática es la estación Plaza Patria de la Línea 3 del Tren Ligero, en el cruce de las avenidas Patria y Ávila Camacho. Durante las horas pico, peatones, ciclistas, usuarios de patines eléctricos y vendedores ambulantes se encuentran en riesgo de colisión o atropellamiento. Los usuarios afirman que no hay una parada de camión que no invada la ciclovía, ni presencia de patrullas o agentes viales para ordenar la zona.

Alberto González, checador de transporte público en este punto, es quien organiza a los pasajeros. “Yo los formo y les digo en qué camión subirse. Hacemos fila para evitar amontonamientos”, explicó. A pesar de sus esfuerzos, los usuarios señalaron que nunca han visto a agentes de movilidad, por lo que dependen de la organización de Alberto para evitar accidentes. Valentín, un vendedor ambulante de la zona, sugirió que se asigne un policía vial fijo para ayudar a organizar el lugar.

El secretario de Transporte, Diego Monraz, se deslindó de la situación al afirmar que modificar este cruce no es competencia estatal, sino del municipio. “Es un tema de movilidad municipal del Ayuntamiento de Guadalajara. Lo que sucede a nivel de banquetas y ciclovías le corresponde al municipio”, declaró Monraz.

Salcedo criticó esta postura: “Es muy fácil desentenderse y decir ‘yo me encargo de lo que pasa dentro del transporte público y lo demás no me interesa’. No hubo un estudio preliminar del Gobierno de Jalisco con los municipios para evaluar si las banquetas, ciclovías y paradas de camión pueden coexistir sin poner en riesgo a los usuarios”.

Entre los cruces más peligrosos también se encuentran los de Javier Mina y Calzada Independencia, en la estación San Juan de Dios de Mi Macro Calzada, y en las avenidas Patria y Federalismo, en la estación Atemajac de la Línea 1 del Tren Ligero. En ambos casos, los peatones afirman caminar con precaución debido al riesgo que representan estos cruces.

Fernando Ibarrias González, profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara, destacó que tanto conductores como ciclistas y peatones no siempre respetan la señalización. Sin embargo, reconoció que la infraestructura actual es insuficiente: “Es necesario crear un espacio específico dentro de la ciclovía para evitar que esté tan pegada a la parada del camión, lo que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes”.

