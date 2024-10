Esta mañana miles de personas se dieron cita en calles de la Zona Centro de Zapopan, frente a la Basílica, para celebrar una edición más del Día de Danzante, festividad, cultura y religiosa que se conmemora el 13 de octubre desde hace más de 50 años y con el cual se agradece a la Virgen de Zapopan las promesas cumplidas.

“Este día significa una gran bendición para nosotros por estar aquí con nuestra morenita, que ella tanto favores que no has hecho. Más que nada yo ahorita por mi nieta que está delicada de salud y nuestro padrino de la danza que también está un poquito delicado, no nos pudieron acompañar, pero desde aquí estamos orando por él, todas mis compañeras, todos los danzantes”, explicó María del Carmen Torres, integrante del grupo de danza Pieles Rojas Guadalajara.

Acompañada de otras cuatro integrantes de este grupo de danza, María explicó que la tradición de agradecer y orar a Nuestra Señora de la Expectación mediante la danza sigue viva en las nuevas generaciones, aunque poco a poco se ha ido perdiendo el gusto por estas prácticas.

“Es algo muy bonito, significa toda la fe que tenemos con la virgencita, entonces cada año es más la devoción que tenemos. Significa el amor a Dios, el amor a la Virgen, no perder la tradición. Es algo que no se explica, mucha devoción que hay” , añadió Herminia Ramos.

El Pleno del Ayuntamiento de Zapopan declaro como Patrimonio Inmaterial del Municipio el “Día del Danzante y las Danzas Tradicionales que Acompañan a la Llevada de la Virgen de Zapopan”, 2l 27 de septiembre de 2018.

EL INFORMADOR / O. González

“Nos gusta bailarle a la morenita. Dios nos da mucha fortaleza de año tras año estar con ella, irla acompañando en cada Romería y nos encanta. Venimos con mucha fe y mucho amor hacia ella y hacia Dios. El danzante no pierde su fe y la tradición sigue en pie”, agregó Joanna García.

María adelantó que danzarán todo el día frente a la Basílica de Zapopan, esperando la oportunidad de ver a Nuestra Señora de la Expectación y poder agradecerle todo lo que ha hecho por ella y su familia en lo que va del año, además de prometer que seguirá asistiendo a las futuras ediciones de la Romería y del Día del Danzante.

“A la gente le pedimos que se una, que se una a esta experiencia que es única. Que se una a la danza, que venga a la Basílica, que le pida todo con fe, con amor, y verán que todo saldrá bien, que no les va a faltar nada. A la Virgen le pedimos que nos dé paz, ya no haya tanta violencia aquí ni en el mundo”.

EE