Luego de que este medio dio a conocer que dos personas libraron el “Torito” al pagar sólo mil pesos, la Secretaría de Seguridad del Estado, a cargo de la Policía Vial, informó que solicitó la apertura de una indagatoria al respecto.

Otro caso que ejemplifica la corrupción en el operativo “Salvando Vidas” es el de Luis. El pasado 20 de octubre fue detenido en un retén instalado en la avenida Niños Héroes, en San Pedro Tlaquepaque.

Salía con su familia de la Expo Ganadera, donde había tomado un par de cervezas. Dio positivo a la primera prueba de alcoholemia, entonces le cuestionaron que “¿cómo podían echarle la mano?”.

“Por venir acompañado de mi familia ofrecí 200 pesos. Llamaron a la supuesta jefa del operativo, le dieron el motivo, pero se le hizo poco. Después ofrecí 500. Pasé a la segunda revisión.

Me dijo después: ‘Aquí les pedimos cinco mil pesos, que es lo de la grúa, nos los das y te vas’. Le comenté que no los traía y me contestó: ‘¿Y para transferir no los tienes?’. Le dije que no, le comenté a la jefa mi situación y me dijo: ‘Con discreción haga lo que dijo’. Di el billete de 500 y me dejaron ir”, relató Luis.

Al respecto, el fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, invitó a la ciudadanía a realizar sus denuncias correspondientes ante esta instancia.

Los que acudan a hacerlo, deben presentarse en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, ubicadas en Amado Aguirre 857, en la colonia Jardines Alcalde, donde deberán compartir toda la información posible sobre el hecho, como característica de las o los oficiales involucrados, número de unidad y placas, así como hora y cruces donde sucedieron los hechos. También pueden llamar al 33-1653-7783 y al 33-1653-7784, extensión 301.

Otra opción es presentar la denuncia a través de la página https://fiscaliaanticorrupcion.jalisco.gob.mx/denuncia.

Este medio de comunicación documentó que en un retén del operativo “Salvando Vidas” se pidió dinero a dos ciudadanos para dejarlos ir. EL INFORMADOR/Archivo

Fiscalía Anticorrupción vigilará módulos del “Torito”

El fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, informó que con la finalidad de evitar actos de corrupción en los módulos de revisión del Operativo Salvando Vidas, también conocidos como “Toritos”, montarán operativos para supervisar que no se cometan actos de corrupción.

Estos operativos serán montados especialmente en el marco de las fiestas decembrinas, temporada en la cual los “Toritos” suelen instalarse también durante el día para “ampliar la capacidad de revisión”.

Los mismos, dijo, ya han sido montados anteriormente, pero se retomarán para hacerle saber a la ciudadanía que puede denunciar cualquier hecho de corrupción que pudiera cometerse en estos módulos de revisión, como el cohecho (pedir dinero a cambio de solventar la sanción) o incluso manipular los procesos de la toma de la prueba de alcoholimetría.

En torna a los casos en los que, de acuerdo con algunos testimonios, se le solicitó dinero a algunos ciudadanos para dejarlos ir, De la Cruz Tovar insistió en que las denuncias deben presentarse sin importar si se entregó o no el dinero a las o los oficiales, pues los funcionarios están obligados a actuar en apego a sus funciones y a la ley, por lo cual no deberían estar solicitando el recurso ni acceder a recibir sobornos, recordando que ya se ha vinculado a proceso a siete agentes viales por hechos de corrupción, cohecho y abuso de autoridad.

“La gente cuando sale a divertirse y se toma un par de copas, no sale pensando que va a regalar su dinero. Esos mil pesos, dos mil pesos, o lo que haya sido, finalmente es una afectación que causó una persona servidora pública, y muchas veces a través de la intimidación, fueron orillados a hacerlo. En estos casos no importa si accedieron a dar el dinero, lo importante es que denuncien, porque así podemos ayudar a combatir la corrupción, nosotros investigando y sancionando el delito, pero las personas denunciando”, dijo el fiscal.

Hasta el pasado fin de semana la Fiscalía Anticorrupción tenía abiertas investigaciones contra 175 policías viales, sin especificar cuántos de los casos indagados pudieran tener relación con el Operativo Salvando Vidas.

Al respecto, De la Cruz Tovar indicó que también los oficiales que no son parte de estos actos de corrupción, además de denunciar, deben hacer la diferencia para motivar a que el resto actúe de manera correcta, pues “con sólo algunos que cometan este tipo de actos puede desvirtuar a la corporación entera”, como ha pasado también con el tema de grúas y la solicitud de “mordidas” en la vía pública.

En la temporada decembrina, cuando el operativo Salvando Vidas funciona también durante el día, habrá presencia de agentes de la Fiscalía Anticorrupción . EL INFORMADOR/Archivo

Gobernador dice que bajó la corrupción

Durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el Ejecutivo Estatal insistió en que en este periodo bajó la corrupción.

El mandatario estatal citó cifras del Inegi, en las cuales se indica que Jalisco disminuyó la tasa de incidencia de actos de corrupción. En 2019 Jalisco se encontraba en el lugar siete a nivel nacional, con una tasa de 34 mil 545 casos; para 2021 la cifra disminuyó a 16 mil 497, pasando al lugar 26.

“Esta es una lucha inacabada, pero es una lucha en la que Jalisco ha dado resultados y me da mucho orgullo, porque además de los números y los indicadores hay mensajes muy claros de que aquí, ni perdón ni olvido contra la corrupción”, dijo.

VOZ DEL EXPERTO

Momento de analizar y renovar las estrategias

Jesús Ibarra y Mario Córdova

Pese a que la Fiscalía del Estado asegura que no cuenta con alguna denuncia por presuntos casos de corrupción en el Operativo Salvando Vidas, para Jesús Ibarra, académico de la maestría en Política y Analítica Públicas del ITESO, ante la constante en los testimonios sobre oficiales de la Policía Vial que pidieron dinero por dejar ir a conductores que no pasaron el control, el Órgano Interno de Control debe iniciar una investigación de oficio para detectar desde dónde viene la corrupción, es decir, si se trata de algún grupo de oficiales quienes deliberadamente solicitan el dinero o si se trata de instrucciones de mandos superiores.

“El perder la confianza de la ciudadanía sería lamentable, porque se trataba de una política pública exitosa, de las pocas que a lo largo de las administraciones se había mantenido con buenos resultados, pues además no es el único caso relacionado con corrupción en la Policía Vial, ya que también han tenido conflictos con grúas, que no han podido ser solventados”, dijo el especialista.

“Estos casos demuestran que se está dando con mucha frecuencia, y esto quiere decir que cada que se está liberando a una persona alcoholizada es como si se estuviera dejando libre a un potencial homicida por una mordida, poniendo en peligro al resto de personas integrantes de la movilidad”, dijo por su parte Mario Córdova, director del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable (IIMUS) de la Universidad de Guadalajara.

Ambos especialistas coincidieron en que estos casos ejemplifican la necesidad de emprender una renovación a la política pública que lleve a su mejor operación, además de que es necesario que la ciudadanía denuncie cuando este tipo de situaciones ocurran, para que se puedan generar las sanciones correspondientes a oficiales y mandos involucrados.

Los automovilistas debe denunciar los actos de corrupción aunque no se haya consumado la “mordida”. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Suben las muertes por percances viales

Entre enero y septiembre de este año se registraron al menos 870 muertes derivadas de percances de tránsito en el Estado de Jalisco, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esta es una cifra récord para este periodo, convirtiéndose en el número más alto para los primeros nueve meses del año desde el inicio de la administración, además de representar un aumento de 72% en comparación con las 505 víctimas derivadas de percances viales entre enero y septiembre de 2019.

Si bien el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuenta con información que revela las muertes relacionadas con percances viales, desde esta administración dejó de informar los casos que confirmaban la presencia del alcohol al momento de la muerte.

Sin embargo, de acuerdo con análisis de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en siete de cada 10 accidentes se relaciona el binomio del alcohol-volante.