Verificentros incumplen norma oficial mexicana, advierten propietarios de talleres

Los centros de verificación del nuevo programa estatal de revisión de emisión de contaminantes de automóviles incumplen con la norma oficial en la materia y sus equipos están mal calibrados, denunciaron representantes de talleres.

"Este programa se trata de cobrar y al ciudadano lo dejan a su suerte si pasa o no pasa"

Abraham Gobel Gómez sostuvo que tienen documentados casos de vehículos que no pasaron la verificación, aunque estaban dentro de los parámetros marcados en la NOM-041-SEMARNAT-2015. Explicó que solicitarán que la Entidad Mexicana de Acreditaciones y el Centro Nacional de Metrología certifiquen todos los equipos utilizados en los verificentros oficiales y concesionados

"Ningún centro tiene esa certificación, es evidente que no lo están porque no pasarían las pruebas que estas autoridades establecen. Este programa se trata de cobrar y al ciudadano lo dejan a su suerte si pasa o no pasa, este negocio es totalmente mercenario", dijo

Jaime David Aldrete Medina, otro de los inconformes, sostuvo que la administración estatal debe ser clara con los planes de "descacharrización" y los apoyos para propietarios de vehículos de modelo atrasado; calculó que serían al menos un millón de autos que no pasarán las verificaciones y lamentó que las autoridades sólo han contemplado incentivos a empresarios que renueven sus flotillas de autos.

"Hay omisiones y opacidad total en el programa, que haya hologramas falsos es parte de la consecuencia de un programa mal planeado y ejecutado. Los hologramas no están ni foliados, se tiene que hacer una investigación desde adentro de la Secretaría, sabemos que desde los propios centros se está traficando con los hologramas, aunque no lo quiera reconocer la autoridad", advirtió.

El representante de propietarios de talleres refirió que durante la pasada glosa académica hizo estos y otros cuestionamientos al titular de la Secretaría de Medio Ambiente, pero no obtuvo respuesta. Comentó que presentó oficio ante el Congreso de Jalisco para tener derecho de réplica y se realice una nueva reunión con el funcionario estatal y diputados, además advirtió que en caso de no tener respuesta se manifestarán frente al edificio del Poder Legislativo estatal.

GC