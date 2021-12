Verifican apenas 4 de cada 10 vehículos proyectados; multas inician en julio

Para este año, según las placas de los autos que hay en la metrópoli, aproximadamente 200 mil autos debieron ser verificados; sin embargo, sólo 79 mil lo han hecho: cuatro de cada 10, confirmó Sergio Graf, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

“Muchos no van porque saben que todavía no hay una sanción. Estamos en el proceso de sensibilización"

Una de las causas, explicó, es porque había pocas líneas de verificación; sin embargo, afirmó que esperan que con las próximas líneas que abrirán el siguiente año todos alcancen. Además, a partir de julio comenzarán las multas a quienes no lo hayan hecho.

Debido a que la demanda rebasó la oferta, que la página web se ha saturado y en los teléfonos no han respondido, dueños de autos a quienes les tocaba estos meses no lo pudieron hacer, confirmó Graf.

“Muchos no van porque saben que todavía no hay una sanción. Estamos en el proceso de sensibilización. Conforme vamos creando un centro de verificación, se llenan en cuanto abren, ha tenido buena respuesta, y más cuando ven que el servicio es adecuado, que no es como era antes”, señaló.

Por ello, dijo, ya se trabaja en tener más líneas de verificación que, a mediados del siguiente año, alcanzarían las 120.

Además, afirmó que los ciudadanos deben buscar citas fuera del Centro, pues es donde hay más saturación.

“Hay espacio en las de Adolf Horn y Mariano Otero. Para tener atención personalizada pueden ir al Centro de Enrique Díaz de León”, añadió.

Con el resto de líneas y las citas fuera del Centro, buscarían que en 2022, entre 60 y 70% cumplan la obligatoriedad cuando ya estén todas las líneas.

En 2019, hubo una de las peores cifras de verificación, pues sólo 183 mil 949 autos lo hicieron. En febrero de 2019, el gobernador de Jalisco presentó la política integral para la Gestión de la Calidad del Aire, denominada “Jalisco Respira”, que incluyó el programa de “Verificación Responsable” y la creación de la Agencia Integral para la Regulación de Emisiones (AIRE) para operarlo.

En ese entonces se anunció que el nuevo esquema para bajar la contaminación que generan los coches comenzaría en julio de ese año y las multas, con sanciones de hasta 12 mil 673 pesos, en enero de 2020. Los plazos no se cumplieron.

“El objetivo no es multar. Cuando se tengan todos los Centros de Verificación lo haremos, pero funcionará así: “te paro, te doy tu multa y, si en menos de 30 días vas a verificar, no se te cobra. Lo que queremos es que todos nos responsabilicemos”, señaló Graf.

JM