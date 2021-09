La primera vez que Josefina Chávez Cardona acudió a verificar su auto al Centro AIRE Guadalajara, ubicado en la calle Magisterio, no pasó, le dijeron que las emisiones de gases estaban elevadas, así que lo arregló sacó cita y, sin costo, volvió a acudir pero de nuevo reprobó; esta vez le explicaron que traía una fuga de aceite.

Ahora, por la saturación de citas, tuvo que ir personalmente al Centro para pedir una.

“Fui a internet (para sacar la cita) y dice que hay un error, que no puedo agendar otra cita. Aquí me dijeron que sí está saturado todo y que vuelva a intentar, pero tengo hasta el 4 de octubre para no volver a pagar y no hay citas en ese mes”, señaló.

Josefina destacó que acaba de pagar, de nuevo, el costo de la verificación vehicular -500 pesos- y solo le dieron un mes para obtener cita, de lo contrario la perdería y tendría que volver a pagar.

“Ha habido tantos problemas. Me dicen que tengo que hacer de nuevo la cita, pero dan un mes y ya está lleno septiembre y octubre. Ya no sé qué hacer. 500 que pagué la primera vez y 500 hoy ya son mil pesos y no ha pasado. Si no me dan cita tengo que pagar otros 500 pesos a ver si vuelve a pasar. He visto carros más viejitos y ya traen la calcomanía, no entiendo”, lamentó.

Aunque, afirmó, en el Verificentro ubicado en la colonia San Pedrito otro de sus autos, más viejo, sí pasó.

No es el único problema, pues las filas son grandes y, señala que no respetan las citas. Por ejemplo, la última vez que llevó su auto tenía cita a las 10 de la mañana, pero la atendieron a la 1 de la tarde y duró dentro 45 minutos.

Ante ello Abraham Torres, director general de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), señaló que ya se encuentran en proceso de construcción 102 líneas nuevas.

De ellas, este mes se inaugurarán las primeras y el siguiente abrirán dos centros más. Planean que el primer trimestre del siguiente año terminen de construir el resto de las líneas.

