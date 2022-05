Cumplir con la verificación vehicular obligatoria en Jalisco resulta un calvario para muchos conductores, quienes se enfrentan a una serie de trabas en el procedimiento, como el pago, el registro de la cita y la prueba de emisiones.

Emilio Suárez pagó los 500 pesos de la verificación en la Recaudadora 00 del Centro tapatío, pero la cajera se equivocó en el número de la placa y no pudo conseguir la cita por internet el pasado 7 de abril. “No fue mi error, pero ya acudí como cinco veces a la recaudadora y me recomendaron volver a pagar los 500 pesos para obtener debidamente la cita y luego el holograma. Sobre el error de la cajera, me pidieron ingresar un recurso de reclamación en las oficinas estatales de la Avenida Magisterio para que me regresen mi dinero, aunque debo llevar muchos papeles”.

Dueños de vehículos también critican la falta de controles para autorizar el pago sólo a quienes están obligados a verificar y que les soliciten cumplir con requisitos no relacionados a la revisión mecánica. “Agendé mi cita y realicé el pago, aunque me llegó un correo electrónico donde me dicen que fue cancelada la prueba. Llevo un mes tratando de agendar de nuevo y nunca tienen espacio. Ya me están hartando. Además, exigen una verificación sin tener centros de verificación suficientes”, lamenta Victoria del Castillo Sandoval.

Se tenía proyectado que, al cierre del año pasado, se tuvieran 60 líneas de verificación en operación, pero el Gobierno de Jalisco falló y solamente hay 42.

José Luis González acentúa que en diciembre pasado perdió su segunda cita, tras no pasar la primera prueba. Sin embargo, por la saturación se la agendaron hasta dos meses después y la gratuidad tiene vigencia para un mes. Tuvo que pagar otros 500 pesos para verificar en febrero pasado. “Pagué doble”.

Carlos Gómez intentó cumplir lo antes posible, pagó e hizo la revisión, pero su auto es modelo 2022. Ni el sistema ni el personal del centro de verificación le informaron que estaba exento.

En un sondeo realizado en la página electrónica de esta casa editorial, tres mil 406 usuarios afirman que el programa de “Verificación Responsable” es sólo para recaudar dinero.

El Presidente frenó la norma que aplicaría en todo el país por ser recaudatoria; en nuestra Entidad la medida sigue vigente y pronto se aplicarán las multas. EL INFORMADOR/A. Camacho

Plan federal no interfiere con la verificación vehicular de Jalisco

El plan de verificación vehicular federal que se pretendía aplicar en todo el país a partir de noviembre próximo, y que fue cancelado esta semana por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no interfiere con el programa de verificación local que tiene como objetivo reducir la emisión de contaminantes.

De acuerdo con el decreto publicado el pasado 3 de mayo sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-236-SE-2021, para verificar las condiciones físico-mecánicas de los vehículos con peso bruto vehicular que no exceda tres mil 857 kilogramos, la inspección podría realizarse a la par de otras estrategias de gobiernos locales.

“Dicha inspección técnica podrá realizarse en conjunto con otros programas o instrumentos que emitan las autoridades de cualquier orden de Gobierno, como los programas de verificación ambiental periódica”, se puntualiza en el documento.

El problema es que la aplicación de la norma significaba un gasto adicional para los ciudadanos, por lo que el pasado 19 de mayo, el Presidente anunció su cancelación: “Y ya eso se hace a un lado, no entra en vigor”.

Previamente, López Obrador declaró que no se aplicarán nuevas medidas que afecten la economía de la población: “No vamos a estar bolseando a la gente”.

Aunque el programa de Verificación Responsable de Jalisco ha sido señalado como recaudatorio, el Gobierno estatal mantiene la medida.

La verificación local tiene un costo de 500 pesos. Además, a partir de julio próximo comenzará a aplicar multas a quienes no hayan cumplido con la revisión en las fechas establecidas en el calendario de acuerdo con el número de terminación de la placa de su auto.

Aunque todavía no se da a conocer la fecha exacta en el que los elementos viales comenzarán a levantar infracciones, Patricia Martínez Barba, coordinadora del gabinete estatal de gestión del territorio, declaró que la aplicación de las multas se mantiene a partir de ese mes.

TELÓN DE FONDO

Retrasan líneas de verificación

Se tenía proyectado que al cierre del año pasado se contara con 60 líneas de verificación en la Entidad, pero a la fecha sólo se tienen 42.

Sin especificar la fecha en que ya estarán dando servicio, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet) informó que están en proceso de construcción y equipamiento 86 líneas de verificación, cuyo inicio de operación será en “las semanas siguientes”.

En respuesta a una solicitud de entrevista sobre el incumplimiento para ampliar la capacidad de atención, la Secretaría estatal proporcionó una “ficha informativa” en la que aseguran que los 10 verificentros que operan las 42 líneas y la unidad móvil, tienen capacidad de realizar más de tres mil 096 pruebas diarias, mientras que, en las últimas semanas, fueron solicitadas dos mil 400 citas en promedio al día.

“Sí hay fechas disponibles para agendar citas en los distintos Centros de Verificación Responsable del Área Metropolitana de Guadalajara, la recomendación para aquellos que no logran agendar en algún domicilio o ubicación en particular, es intentar en otro centro en fecha y horario distinto, así como hacerlo dentro de su periodo mes-placa”, refieren en la ficha informativa.

Sobre la disponibilidad de fechas para tener la cita en alguno de los centros de verificación de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el tiempo mínimo es 10 días, según la autoridad.

En el Verificentro 001 hay fila de hasta 30 vehículos, que implica una espera de más de una hora. EL INFORMADOR/G. Gallo

Hay mayor presión a talleres

Los vehículos rechazados en las pruebas de verificación han generado mayor presión a los talleres de la Entidad, aunque podría parecer una alta demanda, éstos también se enfrentan a molestias de los automovilistas, reconoce Abraham Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares.

Una vez que son rechazados en las pruebas, dice, los automovilistas acuden con ellos. “Tenemos conflicto de intereses, porque al no pasar las pruebas, los ciudadanos nos exigen que les regresemos el dinero o que los llevemos a los centros de verificación a que pasen a como dé lugar y nos hagamos responsables”.

Recuerda que la tecnología que están utilizando en los centros de verificación autorizados por el Gobierno estatal, es la prueba dinámica, “que es obsoleta a nivel mundial. Ese sistema que están manejando, es el gran problema que tenemos ahorita y es por el tema que están fallando”.

Gobel señala que los criterios utilizados en las pruebas de verificación no son los adecuados, por ello los rechazan ante cualquier desperfecto visible. “No se están apegando a los protocolos que dicta la norma vigente. Parece que se están enfocando en temas muy insignificantes que no tienen nada que ver para efecto de reprobar la prueba visual”.

Puntualiza que los motivos por los que sí se puede rechazar la prueba de verificación antes de conectarlos al equipo de diagnóstico, son: si el escape está visiblemente fracturado o trae alguna fisura, si notan alguna fuga en el tapón de gasolina o de presión en el sistema de emisiones, si el vehículo no es de diésel y arroja visiblemente humo, si las llantas tienen un desperfecto muy grave.

Insiste en que se diseñó un programa detrás del escritorio, “que lo único que les interesa es que los empresarios que ya están operando recuperen sus inversiones”.

El presidente de la asociación de talleres declara que no es posible que se apliquen las multas a partir de julio, porque no existe la cobertura suficiente, ni siquiera para la terminación de la placa correspondiente a cada mes, de acuerdo con el calendario del programa.

“No se han vendido todas las líneas legisladas. De las 280 líneas, únicamente se han vendido casi 110, ni siquiera la mitad. Es muy preocupante porque habla de la poca atracción o poco interés del sector empresarial para invertir en este programa de verificación”.

GUÍA

Sanciones

De acuerdo con el Artículo 174 Bis de la Ley de Movilidad, se sancionará a los conductores de la siguiente forma:

Se aplicará una sanción de mil 924.4 pesos a dos mil 405.5 pesos, al conductor que circule en vehículo que no cuente con el comprobante de verificación vehicular vigente; al propietario del vehículo que no haya sido verificado dentro del plazo establecido en el programa de verificación vehicular, y al conductor que porte algún comprobante del programa de verificación vehicular apócrifo.

al propietario del vehículo que no haya sido verificado dentro del plazo establecido en el programa de verificación vehicular, y al conductor que porte algún comprobante del programa de verificación vehicular apócrifo. La multa será de mil 924.4 pesos y hasta seis mil 735.4 pesos, al conductor que circule en el Estado de Jalisco, en un vehículo que con independencia de que cuente con su comprobante vigente, de acuerdo al programa de verificación vehicular de la Semadet, que al circular sea inspeccionado por la autoridad que determine técnicamente que emite gases contaminantes a la atmósfera que exceden los límites permisibles.

A partir del próximo mes de julio se aplicarán infracciones por la falta del engomado. EL INFORMADOR/G. Gallo

Padecen calvario para verificar autos en la ZMG

El aumento de automovilistas que buscan validar su vehículo con el programa “Verificación Responsable”, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), aumentó a casi un mes de que comiencen a aplicar las multas. Al menos en el verificentro 001, ubicado en la calle Magisterio en Guadalajara, donde la fila era de más de 30 autos y la espera para los conductores era un calvario de más de una hora y media bajo los rayos del sol.

Carlos de 23 años llevó la camioneta Nissan NP 300 de su trabajo, estaba acalorado por todo el tiempo que estuvo en la fila, que se extendía por la calle Jalisco de la colonia Observatorio.

“Está tardado, me aventé una hora y media de fila, llegué a las 11:30 horas y casi a la una estaba en la puerta del ingreso. Los que esperábamos ya estábamos enfadados por el calor y el sol. Hice una cita hace como dos meses para una camioneta mía y no duré tanto, ahora creo que es porqué ya van a comenzar a multar”, comentó.

José llegó en su Dart de modeló 87, estuvo en la fila durante una hora y media, al final no pasó la verificación ya que los técnicos señalan que traía una falla y tenía que regresar a su segunda oportunidad.

“Llevo una hora y media, si es complejo estar esperando y para que no pase, debería de ser como antes que en cada taller particular pudiera verificar, el equipo es muy avanzado, cualquier falla y más en un auto viejito. He escuchado que quieren que uno se deshaga de los carros viejos y no es justo porque los carros están en un estado aceptable y no estamos en Europa para comprar autos nuevos, esto es recaudatorio. No pasó porque tira aceite”, dijo.

Blanca Morales llevó su Volkswagen Polo, color blanco, modelo 2015, estaba sedienta por el tiempo que pasó en la fila bajo el sol.

“Tardé una hora y media, enfadada porque sí había muchos carros en la fila y luego estar ahí en el sol, sin que te ofrezcan algo de beber”, señaló.

En julio comienzan los operativos con los sistemas de detección de antena, y se multará a las personas que circulen con un vehículo que no haya sido verificado de acuerdo al calendario programado por el Gobierno de Jalisco.

La Ley de Movilidad contempla multas de entre los mil 924 hasta los casi 10 mil pesos (9 mil 622), dependiendo el caso.

Actualmente sólo 5% del total de vehículos ha sido verificado en este primer ciclo.

El costo actual de la Verificación Responsable en tiempo es de 500 pesos; extemporáneo es de 550 pesos.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina del programa estatal de verificación?

Participa en Twitter en el debate del día @informador