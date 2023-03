La jornada de Verificación Vehicular Responsable continúa luego de que este mes de marzo iniciaran las multas para los autos con placas terminación 1 que no hicieron el trámite, ya que a partir de abril también se podrá sancionar a los vehículos con placas que terminen en 2.

Por lo anterior, si tu auto termina en 2 tienes sólo la siguiente semana para que realices el trámite si no lo has hecho.

La verificación vehicular tiene un costo de 500 pesos, en caso de realizarse después del tiempo en el calendario oficial el conductor pagaría 50 pesos más.

Es importante recordar que, en caso de no realizar el chequeo, las multas que se aplican se encuentran alrededor de los dos mil 593 pesos, por lo tanto es recomendable realizar la prueba aunque no se pase, pues en ese caso cuentas con un segundo intento gratuito en los siguientes 30 días..

En caso de volver a fallar la prueba los centros se ven obligados a otorgar el distintivo de no aprobación, lo que te permitirá circular sin sanciones por un año, lo que te dará tiempo para reparar tu vehículo y realizar la verificación dentro de tu bimestre correspondiente.

Los avances de la Verificación Responsable

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) desde que comenzó con las labores de verificación, el primero de enero del 2023, al corte con fecha del 18 de marzo se han realizado 102 mil 497 pruebas en los diferentes verificentros del Estado, de los cuales se informó que el 76.81 por ciento de los vehículos tuvieron la aprobación en su primera oportunidad.

Sobre las multas, en el desarrollo de este mes, al día 19 de marzo se han ingresado al operativo mil 369 vehículos y solo 608 autos fueron sancionados por no contar con el holograma, lo que representa aproximadamente el 44.4%.

¿Dónde hago mi cita de verificación?

Aún estás a tiempo de pedir tu cita para verificar:

Ve al portal https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/ y da clic en "haz tu cita". Llena los datos que te piden para poder iniciar con tu proceso, esto incluye datos de conductor y de tu vehículo. Una vez realizado tu pago podrás elegir el centro de verificación responsable, la fecha de tu cita y agendarla.

Tu vehículo no requiere verificación si es…

Eléctrico

Híbrido eléctrico

Modelo del año en curso o año siguiente

Auto clásico

Motocicleta

Solo de visita

En caso de que tu auto no tenga placas de Jalisco y vengas para las vacaciones de semana santa o a otro asunto y quieres evitar sanciones tramita tu pase de estancia temporal. No tiene ningún costo y no es necesario que acudas a los módulos de verificación para obtenerlo.

Ingresa al sitio webhttps://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/

Da click en la pestaña “Mis Trámites”

Selecciona la opción “Solicitar mi pase de estancia temporal”

Ingresa un correo electrónico y confirma tu identidad

Llena el registro con tus datos personales y de tu vehículo

Elige las fechas en las que estarás circulando por el AMG

Genera tu pase

Imprímelo y llévalo contigo en tu visita al Estado