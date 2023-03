Apenas van unos días desde que se implementaron los operativos para multar a quienes no hayan afinado su vehículo y cibernautas ya encontraron la manera de evadir la justicia.

Fue el pasado 2 de marzo que la Policía Vial, la Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia Integral de Regulación de Emisiones comenzaron a instalar módulos, muy parecidos a los del programa Salvando Vidas, para sancionar a automovilistas con terminación de placa 1 del estado de Jalisco que no cuenten con su engomado de verificación.

Ante el malestar de algunos conductores, quienes ven como excesiva la medida, es que comenzaron a crear en Facebook y WhatApp grupos para reportar e informar con audios y fotos, dónde es que se encuentran los módulos, esto con el fin de avisar a quienes no han cumplido con la norma para que no pasen por la zona. Por otro lado, también ya hay una cuenta de nombre Desobediencia Civil, en la cual invitan a los ciudadanos a sumarse para que no verifiquen su vehículo.

Cabe recordar que los módulos serán instalados de manera aleatoria y en distintas horas del día, por lo que aunque por si alguna ocasión llegara a evitar uno de estos retenes, para la segunda ocasión no podría contar con la misma suerte, por lo que lo recomendación es mandar a afinar su vehículo y de ahí sacar su cita y llevarlo al verificentro más cercano para, que en caso de que pase, reciba su engomado y pueda circular sin problema alguno por todo el estado y no dependa de estos grupos de WhatApp y Facebook.

¿De cuánto es la multa?

De acuerdo con la Ley de Ingresos, las multas por no cumplir con la verificación van de los dos mil 74 pesos hasta los dos mil 593 pesos. Los automovilistas que cuenten con su cita para realizar la verificación no serán sancionados, pero deben portar el documento.

¿Dónde puedo hacer mi cita para verificar mi auto?

Para ello se encuentra habilitada la plataforma https://citas verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, donde los conductores de estos vehículos deberán ingresar sus datos para solicitar la fecha y el centro de verificación al cual acudir para realizar este procedimiento.

