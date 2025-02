Verificación Vehicular: ¿Qué pasa si no la hago?

Este año el Gobierno de Jalisco dio a conocer el paquete 3x1, que incluye el pago del refrendo, la verificación vehicular y el cambio de placas. Si ya realizaste el pago, pero no sabes si llevar tu vehículo a la verificación, la siguiente información es de tu interés.

¿Qué pasa si no hice la verificación?

La verificación vehicular es obligatoria, así lo muestra el artículo 72 Bis de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y también el artículo 8 del Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Verificación Vehicular. Por lo que debes de realizar este procedimiento, recuerda que esto es obligatorio en los siguientes municipios de Jalisco.

Área Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo.

Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo. Zona Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay, Poncitlán.

Ocotlán, Jamay, Poncitlán. Zona Metropolitana del Sur: Zapotlán El Grande, Gómez Farías y Zapotiltic.

Zapotlán El Grande, Gómez Farías y Zapotiltic. Tepatitlán de Morelos.

Puerto Vallarta.

Lagos de Moreno: Una vez que el Centro de Verificación Responsable entre en operación.

Aunque por el momento no se han dado a conocer operativos especiales para revisar si los vehículos cuentan con la verificación vehicular, si te pueden multar por no realizarla. Recuerda que el distintivo de aprobado solo se dará a las personas que pasen la verificación satisfactoriamente.

Además, necesitas haber realizado la verificación para poder solicitar tus nuevas placas, no importa si tuviste un resultado no aprobatorio, pero sin haber realizado este trámite, no podrás emplacar tu automóvil nuevamente.

Por todo lo anterior, es necesario que realices la verificación vehicular, recuerda que cuentas con dos intentos sin costo, a partir del tercero ya deberás de pagar una cuota.

Si tienes más dudas sobre este trámite, puedes visitar la página web correspondiente.

Lee también: Calendario y requisitos para el cambio de placas en Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS