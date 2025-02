El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) indicó que se prevé un miércoles con cielos despejados y temperaturas cálidas durante la mañana; así como frescas por la noche y madrugada. Para el interior del AMG, las temperaturas máximas oscilarán de 30 °C a 32 °C y las mínimas entre los 11 °C a 13 °C.

El IAM indicó que, a raíz del sistema anticiclónico sobre el occidente del territorio, se mantendrá un tiempo estable —con poca probabilidad de lluvia en casi todos los estados—. Por otro lado, continuará el ascenso de temperaturas diurnas, sin embargo, se esperan chubascos puntuales al sur del México.

Jalisco contará con cielos poco nubosos y un ambiente cálido en la mañana, asimismo, el índice UV será de moderado a alto en horas centrales del día.

La cadena angloparlante de meteorología, The Weather Channel, espera para Guadalajara un día mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 °C por la mañana, con un pico de 30 °C a la tarde, una baja de 21° C a la noche y una mínima de 12° C en la madrugada.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional, señaló que las temperaturas máximas alcanzarán los 35 y 40 °C en el territorio de Jalisco. Por último, The Weather Channel también comunicó que el índice de la calidad del aire es de 58 por lo que esta se considera regular, pues hay riesgo de salud moderado para personas susceptibles a la contaminación atmosférica.

