Especialistas destacan que reforma de Jalisco fue construida con la voz de la sociedad

La iniciativa de Reforma Judicial en Jalisco, como parte de la armonización que se sigue desde el Estado a la Reforma Federal, de acuerdo con académicos y especialistas, se trata de una propuesta destacable debido a que fue construida con la voz de la sociedad, al haber reunido más de tres mil 500 voces de la academia, las universidades, los colegios y barras de abogados, de la iniciativa privada y de la sociedad civil.

Por ejemplo, Jesús Ibarra, investigador en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, consideró que la reforma impulsada desde Jalisco ha sido constituida como un instrumento que será útil para las personas usuarias de la justicia y sus leyes, gracias a que son ellas quienes participaron en su constitución, vinculando así a ambas partes.

"Cuando el pueblo, la academia, los litigantes, la sociedad civil, ciudadanos, ciudadanas interesadas en los foros que se llevaron a cabo se decidieron a cocinar sus propias leyes y tribunales, es entonces cuando se genera un mandato tan contundente, es decir, difícil de ignorar", dijo el académico.

"La independencia, la imparcialidad y el profesionalismo en la aplicación del derecho, los tres pilares son la hoja de ruta, la guía, el eje que marcó el derrotero de la iniciativa presentada. Sin imparcialidad, sin esa virtud, la justicia se vuelve un espectáculo tendencioso", añadió Ibarra Cárdenas.

Así lo destacó también Augusto Chacón, director de la organización "Jalisco Cómo Vamos", quien consideró, es precisamente esta construcción plural lo que la enriquece y fortalece, pues los candados que se han puesto a partir de la escucha de todas las voces permitirán que se tenga mayor confianza en que los perfiles que llegarán a las boletas en la Entidad son capaces y tienen la experiencia necesaria para desempeñar los cargos por los que compitan.

"También es muy importante destacar las evaluaciones que se proponen en esta iniciativa para quienes quieran ser personas juzgadoras, que sea a través de un modelo único para los tres comités, para el de legislativo, judicial y ejecutivo, no como a nivel federal en que cada comité hizo lo que quiso; que no hay tómbolas, no dejamos nada al azar, que vamos a tener la certeza de que quien aparezca en las boletas es competente para impartir justicia" , afirmó.

Patricio Varela, integrante de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco, también consideró que las especificaciones que contempla la propuesta dan una mayor garantía y certeza por sobre lo que señala la reforma federal, de que las personas que serán jueces o magistrados en la Entidad son idóneos para el desempeño de sus cargos.

"Independientemente de cómo se elijan, tendremos la garantía de que las personas que llegan a esos cargos son profesionales, cuentan con los conocimientos técnicos, con las capacidades, pero sobre todo también con la integridad necesaria para esta importante función", añadió.

Por su parte la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Isabel Álvarez, comentó que se trata de una iniciativa histórica, al considerar a tantas voces de áreas diversas, como la academia y la sociedad civil, que ha sido presentada por el Ejecutivo del Estado, respetando la reforma en la Constitución, pero añadiendo candados que permitan elegir a los mejores perfiles.

"Es de destacar que esta iniciativa busca que las personas mejor preparadas puedan llegar a estar en las boletas para ser elegidas como personas juzgadoras, garantizando, por ejemplo, la equidad de género tanto al momento de la elección como también en el procedimiento se establece que para las presidencias en cada uno de los órganos tenga que ser de manera alternada" , dijo la decana.

También destacó la experiencia profesional indispensable que tienen que garantizar las personas a postularse, así como el presentar un examen de conocimientos técnico-jurídico, "porque va a realizar un trabajo de esas características y que además puedan evaluarse sus habilidades blandas. Por ejemplo, esto me parece que no se plantea ninguna otra reforma en el País, el que sea capaz de tener empatía, el poderse relacionar con los ciudadanos me parece que es importante y también el tema de la legislación 3 de 3", añadió.

Por último, dijo, se reconoce que, de acuerdo con la propuesta, las personas, para ser candidatas, no deben tener afiliaciones partidistas ni pueden ser dirigentes de un partido político. "Porque queremos precisamente esa desvinculación política de las personas juzgadoras", finalizó.

