La Verificación Responsable es un programa del Gobierno del Estado que busca asegurar que todo automovil en circulación cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas para reducir las emisiones contaminantes en los traslados de los ciudadanos.

Consta de tres pruebas principales:

Revisión visual del estado del vehículo y limpieza de aceites y distintas sustancias contaminantes. Prueba de OBD-II: hace un monitoreo de la computadora del vehículo para revisar el estado de las emisiones. Prueba de emisiones de hidrocarburos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno y óxidos de nitrógeno.

En caso de no aprobar la verificación en primera ocasión, se otorgará una ventana de tiempo para pasar las tres pruebas de manera satisfactoria. Si el vehículo no logra ser aprobado en el primer año cumplido tras la solicitud de la verificación, se le otorgará al dueño un certificado de No Aprobación y no podrá circular libremente sin el riesgo de ser multado.

La multa para autos no verificados se encuentra entre los $2,074 y los $2,593 pesos. La cita a tiempo para la verificación es de $500 pesos, y fuera de la fecha solicitada será de $550. La segunda verificación, en caso de no pasar en la primera ocasión, no tiene costo.

¿Qué placas participan en la Verificación Responsable de diciembre?

Los vehículos que cuenten con placas que terminen en el número 0, deberán agendar su cita para verificación en diciembre, si no quieren arriesgarse a ser multados. Este es el último mes del programa de Verificación Responsable.

