Al principio del 2023 comenzó el proceso de Verificación Responsable y al momento se están multado a todas las unidades cuyas placas terminan en 1 que no hayan realizado el proceso.

Los ciudadanos que posean un vehículo con terminación 2 deben realizar su verificación hasta marzo si no quieren recibir una sanción que va desde los mil 924 a dos mil 405 pesos, los que tienen placas que concluyen en 3 tendrán hasta abril de este año para hacer su cita.

El proceso de verificación es de 500 pesos o 550 en caso de hacerla fuera del calendario programado, sin embargo, se pretende llevar al Congreso del Estado una propuesta que podría hacer que sea un trámite gratuito.

Lo que dice la gente

“Se me hace una buena medida, son muchos gastos que se están haciendo, porque tienes que pagar los refrendos, tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro y todavía tienes que pagar una verificación cuando ya pagaste el servicio que le estás brindando a tu auto, entonces ya sentir el apoyo del gobierno yo considero que sería más fácil” compartió Julio Sánchez.

La opinión de los usuarios en las calles se encuentra dividida, por un lado muchos coinciden con Julio y sienten que el costo debe ser absorbido por el Gobierno del Estado, pues unos por la edad o por su situación financiera no es fácil costear todo lo que conlleva el proceso de verificación, sin embargo, conductores como José Saldaña sostienen que si el recurso es para apoyar al medio ambiente no tienen ningún problema. “Si hicieran buen uso de los recursos, está bien, para mi está bien que cobren, no me afecta directamente” afirmó el usuario.

Del mismo modo, no todos los propietarios demandan la absolución del pago por el servicio, pero reconocen que el costo es bastante elevado: “Absorberlo todo no es necesario, pero si esta caro 500 pesos por vehículo, debería ser más bajo”, comentó Jaime Pérez Gómez, quien aseguró que lo ideal sería reducir la tarifa al menos un 50%.

De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Medio Ambiente, de los 500 pesos que cuesta cada verificación, la empresa proveedora del software recibe 140 pesos (más IVA), los concesionarios de verificentros reciben 200 (más IVA) y al Fondo Ambiental destinan 106 pesos.

Otras cosas que pueden cambiar.

Claudia García Hernández, diputada de Morena además de sugerir que el costo de la Verificación Responsable sea absorbido por el Gobierno del Estado incluyó la propuesta de incrementar un 20% al monto de las multas a las unidades de transporte público o de carga que no hayan realizado la revisión, sumado aumentar los puntos de inspección.

Hasta no ser aprobada la iniciativa el costo de la verificación no tendrá variaciones, pero para quienes cumplieron a tiempo con el trámite tendrán 10% de descuento en el pago de refrendo vehicular, los vehículos foráneos gozarán de un 20% de descuento en la dotación de placas.

Puedes realizar tu cita por medio del enlace: https://citas-verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, donde debes ingresar sus datos para solicitar la fecha y el centro de verificación al cual acudir.

IO