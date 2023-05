Aunque este mes fueron inaugurados dos nuevos verificentros en ingresos carreteros de la ciudad, algunos automovilistas piden que haya en otros municipios para que no tengan que trasladarse tan lejos para cumplir con el trámite y que también se haga extensiva la verificación al transporte público.

“Está rápido, pero yo vengo de Tala, esta camioneta casi no va a la ciudad, pero nosotros no tenemos verificentro entonces me queda a casi una hora, esto de la verificación no se me hace justo, pero ni modo, pedimos que pongan por lo menos uno en cada municipio porque me gasto 300 pesos de gasolina más la verificada y pierdo el día de trabajo”, dijo Mario Jiménez.

“Yo tardé media hora me parece que el precio podría ser más barato, pero vale la pena si vamos a ayudar al medio ambiente”, dijo el señor Reyes.

Otros automovilistas como Antonio Hernández señalaron que se trata de un programa recaudatorio y pidieron que también se haga extensivo al transporte público.

“Yo pido que verifique al transporte público, ese contamina más y no están en los centros de verificación el transporte público casi no lo está haciendo no se está verificando por parejo”, comentó.

Hace unos días iniciaron operaciones los Centros de Verificación Responsable El Castillo y Las Cuatas, ubicados en El Salto y en Tlajomulco de Zúñiga.

“Hemos tenido respuesta poco a poquito, no como quisiéramos estamos a un 30 por ciento de la capacidad del centro, pero dentro de lo que cabe es normal porque apenas las personas se están dando cuenta y muchos apenas se están dando cuenta”, explicó Andrés Mora, gerente del Centro de Verificación Responsable Las Cuatas operado por el Grupo Ecológico AYM.

Explicó que aún hay mucha desinformación de los automovilistas sobre las citas para verificar.

“Ahorita los apoyos y les orientamos cómo hacer la cita, pero lo ideal es que cada quien haga su propia cita”

¿Cuántos verificentros hay en Jalisco?

Con la apertura de los dos nuevos verificentros ya suman 19 en operación que en total cuenta con 87 líneas de Verificación Responsable en Jalisco.

La capacidad instalada en los Centros permite realizar 288 mil 288 pruebas de manera bimestral de acuerdo al calendario mes-placa. Además, se encuentran en construcción 6 Centros de Verificación Responsable, mismos que contemplan 21 líneas de verificación.

Continúan los operativos para sancionar

Con el fin de cumplir la legislación vigente en materia de Verificación Vehicular, continúan los operativos para la aplicación de sanciones administrativas para el cumplimiento del Programa de Verificación Responsable.

Las multas se aplican únicamente mediante operativos en los que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Secretaría de Transporte (Setran) y la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE) acompañan a la Policía Vial, quien de acuerdo a la Nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, son quienes tienen la atribución de sancionar.

¿Cuánto cuestan las multas?

La ley establece que durante 2023 las multas por no cumplir con la verificación vehicular son de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA) ($2,074.80 pesos), y con la intención de incentivar a las y los automovilistas a cumplir con su responsabilidad, aun siendo sancionados, tendrán un periodo de hasta 30 días hábiles para realizar la verificación y de ser aprobatoria, condonar la multa al 100 por ciento.

¿Quiénes deben verificar?

Actualmente el Programa de Verificación Responsable es obligatorio para todos los vehículos con terminación de placa 1, 2, 3, 4 y 5 que circulan de manera permanente (incluyendo a aquellos con placas de otros estados) en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo; Área Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay y Poncitlán; Área Metropolitana del Sur (Ciudad Guzmán): Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic; así como Tepatitlán de Morelos y Puerto Vallarta.

¿Dónde están ubicados los centros de Verificación?

1. Centro Oficial de Medición (COM), Enrique Díaz de León Norte #1215, colonia Mezquitán Country, Guadalajara.

2. Centro AIRE Guadalajara (CVR 0001), Magisterio #1230 esquina con Tamaulipas, colonia Observatorio, Guadalajara.

3. CVR Mariano Otero (CVR 0003), Prolongación Mariano Otero #1051, colonia Mariano Otero, Zapopan.

4. CVR Alhambra (CVR 0005), Carretera a Colotlán #3095, cruce calles San Miguel y calle Girasol, colonia Residencial Alhambra, Zapopan.

5. CVR Santa Ana Tepetitlán (CVR 0011), Camino a Santa Ana Tepetitlán #308, colonia Agrícola, Zapopan.

6. CVR San Pedrito (CVR 0002), Carretera Los Altos #1510, colonia San Pedrito, San Pedro Tlaquepaque.

7. CVR Revolución (CVR 0009), Av. Niños Héroes #720, colonia Hidalgo, San Pedro Tlaquepaque.

8. CVR Colón (CVR 0010), Cristóbal Colón #5081, colonia Paseo de los Patios, entre Periférico Sur y Paseo de los Balcones, San Pedro Tlaquepaque.

9. CVR Adolf B. Horn (CVR 0006), Adolf B. Horn S/N, cruce con Av. Concepción del Valle, colonia Santa Cruz del Valle, Tlajomulco de Zúñiga. (10 líneas de verificación).

10. CVR San Sebastianito (CVR 0013), Antiguo Camino a Tlajomulco 1011, San Sebastianito, 45610, San Pedro Tlaquepaque, Jal.

11. CVR Zapotlanejo (CVR 0014), Carretera Libre a Guadalajara #1400, C.P. 45430, Zapotlanejo, Jalisco.

12. Centro AIRE Zapopan (CVR 0015), Melchor Ocampo No. 1590, en frente de la leche 19 hermanos casi esquina con Periférico, Colonia El Vigía, CP 45140, Zapopan, Jalisco.

13. CVR El Verde (CVR 0016), Carretera El Verde No. 2988, esquina con 5 de Mayo, Colonia El Verde, CP 45694, El Salto, Jalisco.

14. CVR El Castillo (CVR 0017), Carretera GDL-El Castillo km 13.5, No. 281, cruce con Carretera Chapala-El Salto, Colonia San José del Castillo, CP 45, El Salto, Jalisco.

15. CVR las Cuatas (CVR 0018). Carretera Guadalajara-Morelia, s/n, Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

16. CVR Ocotlán (CVR 0004), Av. 20 de noviembre #545, colonia Nuevo Fuerte, Ocotlán.

17. CVR Ciudad Guzmán (CVR 0012), Periférico Sur #843, Ciudad Guzmán.

18. CVR Puerto Vallarta (CVR 0007), Francisco Medina Ascencio #4774-A, colonia Guadalupe Victoria, Puerto Vallarta.

19. CVR Tepatitlán (CVR 0008), Carretera Yahualica-Tepatitlán #1009, Tepatitlán de Morelos.