Alrededor de unas 50 personas de diferentes colectivos se manifestaron este miércoles en la carretera a Chapala en contra del programa de Verificación Responsable implementado por Gobierno de Jalisco y que éste se haya implementado según la terminación de la matrícula del vehículo.

Los participantes se manifestaron de forma pacífica con carteles y lonas que exigen que sí se afinen los autos, pero que no haya un cobro de 500 pesos por la verificación.

La consigna de los manifestantes que durante algunos momentos estuvieron gritando fue la de “Afinación Sí, Verificación No”.

Abraham Alejandro Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, aseveró que hay varias irregularidades de la empresa que provee de tecnología para la verificación.

“Estamos de nueva cuenta aquí manifestándonos. ¿Por qué ha sido muy reiterativa nuestra manifestación? Estamos en contra de la verificación, apoyamos que no se contamine, de lo que estamos en contra de cómo lo está llevando el Gobierno del Estado, el programa se fincó con fraude porque el proveedor de suministro así ganó, además se le está pagando con recursos públicos que no están erogados del fideicomiso. Un exfuncionario de Semadet es gerente de esa empresa, él lo calificó para darle la licitación, además de que en los Centros de Verificación no saben hacer las pruebas, por eso tenemos tantos rechazados”, dijo.

Gobel explicó que buscarán un recurso legal a nivel federal para cambiar la norma y que más adelante la darán a conocer, por lo pronto invitó a la ciudadanía a no verificar.

“Esto es muy importante que lo sepa la población, el programa de Verificación no lo va a revertir el gobernador, ya se tiene un contrato por 19 años y se esclavizó por esta empresa Worldwide Environmental Products y además es una ley que ya está establecida en el Xongreso, lo único que se puede hacer es revertirlo a nivel federal, que se legisle el cambio de norma y la modificación de la ley, estamos trabajando en eso y lo daremos a conocer. Invitar a la población a no verificar, no es justo que se enriquezcan empresas extranjeras, cuando el programa no cuenta con el 35% de cobertura, no están todos en funcionamiento y están en un incumplimiento, lo peor que puede pasar es que los multen. Pueden impugnar, así de sencillo”, destacó.

Los manifestantes estuvieron por más de dos horas en carretera a Chapala y Periférico dando a conocer sus peticiones.

