Ven simulación en consulta sobre armonización de Ley de Educación Superior

El diputado Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión legislativa de Educación, afirmó que la realización de dos días de mesas de consulta sobre la armonización de la legislación estatal con la Ley general de Educación Superior es una mera simulación por la premura con que se desarrolla el ejercicio.

El legislador de Hagamos apuntó que se requiere un proceso más amplio para incluir a todos los sectores involucrados y advirtió que la falta de una consulta real ha sido uno de los elementos señalados por la Suprema Corte en la invalidación de reformas. Subrayó que no está contemplada la inclusión del fondo especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.

“Es una simulación este procedimiento, nosotros planteamos una consulta que duraba 25 días. En la comisión se va a aprobar con su mayoría (de Movimiento Ciudadano) y en el pleno también lo van a aprobar. Hasta ahorita no está contemplado el fondo de gratuidad, se comprometieron a que vendrá, falta ver cuánto dinero le van a poner. Es una ley armonizada, no la veo mal, pero no hay novedades y se puede impugnar por como se hace la consulta”, explicó.

Sobre la aprobación del paquete presupuestal estatal 2022 por la vía rápida, el legislador lamentó que se le vaya a dar trámite de esa manera y que no se incluya el aumento de 10% para la Universidad de Guadalajara y Hospitales Civiles.

“Sí es posible el aumento, pero no quieren, hay dos mil 600 millones que no están presupuestando. Pero es el sello de la casa, es discrecionalidad; si te portas bien de trato bien y si te portas mal hay te va”, expuso.

Anticipó que algunos partidos acordaron promesas de recursos para sus municipios y por tanto apoyarán el proyecto de presupuesto.

JL