Ven inseguros 17 puntos carreteros de Jalisco

A “Josué” le robaron su camioneta en un retén ilegal cuando circulaba de La Barca a Michoacán. Hombres armados y con insignias de un cártel le cerraron el paso con dos vehículos.

“Se bajaron ocho con cuernos de chivo y armas cortas… me pidieron tarjeta de circulación, licencia e INE. Me subieron a la parte de atrás. Vimos dos camionetas de policías y pensé que se armaría la balacera, pero no, sólo nos dejaron pasar. Pararon un camión en la carretera y me bajaron en la central de La Barca. No denuncié porque tenían mis datos”.

El pasado 13 de junio, el Gobierno de Estados Unidos (EU) emitió una Alerta de Viajes para sus habitantes que pretenden visitar México, posicionando a Jalisco como una Entidad a la cual deberían “reconsiderar viajar” debido a los “delitos violentos entre grupos del crimen organizado, balaceras que han cobrado la vida de inocentes y donde ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de secuestro”.

El llamado menciona como puntos de riesgo la frontera entre Jalisco y Michoacán, la Carretera Federal 80 (en la zona de Cocula) y la libre 544 (entre Mascota y San Sebastián).

Sin embargo, a través de redes sociales usuarios denunciaron otros 14 tramos carreteros “inseguros”.

“Tomás” contó que iba con su familia por la Carretera 604 (El Refugio-Ahualulco) cuando antes de llegar a Nayarit un convoy lo rodeó. “Armados y encañonándonos se acercaron a pedir que nos identificáramos. Uno nos reconoció y les gritó que éramos conocidos. Se subieron a los carros y se fueron”.

“Julián” es motociclista. Compartió que viajaba hacia Yahualica por la Carretera 201 (que continúa hasta Zacatecas) y en un puente dos camionetas bloquearon el paso. “Hombres armados me preguntaron que a dónde iba. Luego me dijeron: ‘Le sugerimos que se regrese, por su seguridad’”.

El martes pasado, el gobernador de Jalisco aseguró que en el Estado “no existen retenes ilegales” y rechazó las afirmaciones del cardenal José Francisco Robles Ortega, quien denunció esta práctica en la zona de Totatiche y Villa Guerrero.

Por crimen organizado, piden evitar carreteras

Hace dos años, Luis, quien vive en Guadalajara, visitó Maruata, una de las playas ubicadas en el Estado de Michoacán. Cuenta que acudió acompañado de su familia, cuando un retén lo detuvo.

“Nunca los había visto y sí nos asustamos, pensamos que eran policías, pero no estaban vestidos con uniformes. Sí nos asustamos mucho pero gracias a Dios no nos pasó nada, sólo nos preguntaron hacia dónde íbamos. No volveríamos a regresar porque ya no sabemos si la inseguridad empeoró”. Tiempo después descubrió que eran retenes no oficiales.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no se recomienda que los ciudadanos americanos visiten las carreteras que colindan con esa Entidad.

Además, en este mes, emitió una alerta de seguridad para que sus connacionales eviten algunas carreteras. En el caso de Jalisco, solicitó no trasladarse por otras dos vías debido a la “delincuencia y el secuestro”.

Las autoridades extranjeras remarcaron que había peligro causado por los grupos organizados. “Incidentes de balaceras entre grupos criminales han herido o matado a transeúntes inocentes. Ciudadanos americanos han sido víctimas de secuestros”.

Según el Departamento de Estado, las otras carreteras a evitar son la Carretera 80 y la Carretera 544 (Libre a Puerto Vallarta).