Vecinos se inconforman por obras en corredor Aurelio Ortega; autoridades prometen corregir fallas

Incumplimiento de plazos, conflictos de tránsito y fallas en las vialidades son algunos de los problemas que al menos 15 vecinos de seis colonias aledañas al corredor Aurelio Ortega, en Zapopan, manifestaron este lunes durante una reunión de colonos realizada a las afueras de la Villa Fantasía.

Dolores Pérez, vecina de la colonia Seattle refirió que dichas obras no fueron socializadas de la manera adecuada, además de que no se explicó cuáles serían las vías alternas a seguir, mientras que Leticia Covarruvias, representante legal y vicepresidenta de colonos de la Seattle Oriente refirió que es imposible transitar por los tramos ya abiertos, pues tras levantar el empedrado para su intervención y construcción de la ciclovía que correrá por dicha vialidad, no quedaron banquetas, ni se instalaron cruces para ir de un extremo a otro, por lo cual los vecinos deben entrar entre la tierra y el escombro para cruzar.

“Estamos también preocupados por los avances de obra. En este momento hay dos frentes de obra abiertos, uno entre las calles siete y 10 de Aurelio Ortega y otro en la calle Santa Martha. Vemos un avance lento y estamos preocupados porque ahora quieren abrir otro frente aquí a la altura de Villa Fantasía y no queremos que se destruya nuestro entorno en estas fechas. Si viéramos que los avances fueran con celeridad, adelante, nos aguantamos, pero van muy lentos”, expresó por su parte José Gómez, de la colonia El Capullo.

Sin embargo, los vecinos refirieron que también las colonias Los Meseros, Tepeyac y San Miguel de la Cañada se han visto perjudicados desde que comenzaron las obras de construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, pues al desviar el tráfico por las calles aledañas se hicieron baches que, según dijeron, hasta ahora no han sido arreglados.

Al respecto, personal de la secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado (SIOP) y de la Dirección de Obras Públicas Zapopan y su titular, Ismael Jáuregui Castañeda, acudieron con los vecinos para dialogar sobre sus inconformidades, tras lo cual prometieron que algunas de las fallas serían corregidas a la brevedad.

Entre los acuerdos se encuentran: entregar a más tardar este martes el plan de ejecución de la obra, incluyendo la cronología de trabajo, garantizar cruces seguros para los colonos en los tramos de intervención (pues hasta ahora no hay banquetas ni espacio para su tránsito), colocación de señalización y mantener el empedrado que durante décadas ha caracterizado la avenida Aurelio Ortega.

De acuerdo con Jáuregui Castañeda, ante la oposición de algunos vecinos, el Gobierno de Zapopan evalúa cancelar la rehabilitación de Aurelio Ortega y la construcción de la ciclovía, para redirigir los recursos a otra zona del municipio.

Sin embargo, de comenzar a trabajar esta semana, como se tenía proyectado, los trabajos culminarían en un plazo de ocho meses (con plazos de dos meses por frente), en los cuales según en el carril en el que se trabaje, el contrario se convertirá en una vialidad de paso “a contraflujo”, por lo cual “no hay necesidad de establecer rutas alternas”.

“En este proceso a los vecinos no se les afecta nada, lo que traen es el problema de varios años atrás que batallaban con él. Cuando esto pase y con el presupuesto municipal del próximo año estaremos trabajando con mantenimiento de la zona. Esta es una de las obras más importantes del municipio porque nos va a conectar la zona de Atemajac con el centro de Zapopan. Toda obra pública es agresiva en un inicio,

pero esperemos a que vean todos los beneficios que esta les va a traer”, finalizó Jáuregui Castañeda.

