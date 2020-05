Vecinos de Miramar abandonan socialización con Gobierno de Jalisco

Vecinos de la colonia Miramar y Paraísos del Colli abandonaron la reunión convocada por el Gobierno de Jalisco para la socialización de la morgue para víctimas de COVID-19 que se busca instalar en el edificio que albergaría al Instituto de Cancerología.

Lo anterior, debido a que consideraron que no se podrá llegar a un acuerdo sobre dicha morgue ya que están totalmente en contra de que se instale en esta colonia, pues consideran que será un foco de infección y fuente de transmisión del virus.

“Yo vivo en esta colonia y yo cuido a mi gente. Ya nos cuidamos dos meses en cuarentena como para que vengan ahora y nos traigan el virus con su morgue”, dijo uno de los inconformes antes de abandonar la charla que llevó a cabo personal de la Secretaría General de Gobierno y Salud Jalisco.

La reunión se llevó a cabo en el corralón número 6 ubicado en Miramar, ahí el director general de Gobierno, Eloy Ruiz Anguiano, explicó a los vecinos que este sitio operará únicamente como antesala para la disposición final de los cadáveres de personas que fallezcan por coronavirus, en espacios subterráneos del edificio sellados con diversas medidas de seguridad.

Posteriormente, dijo, los cuerpos que estén identificados, serán entregados a sus familiares, mientras que quienes no sean reclamados serán llevados a alguno de los sitios ya dispuestos por los municipios para albergar a los cadáveres no reconocidos.

“El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no tiene la función de atender estas muertes hospitalarias que tenemos claramente identificadas cuál es el motivo de su muerte, además, como lo sabemos, sus espacios, su capacidad, ya está siendo utilizada en un buen porcentaje. Lo que queremos es que en una situación, que esperamos no se presente, en la que las capacidades se puedan ver rebasadas, que no nos tome por sorpresa”, dijo el director.

Añadió que, como lo ha mencionado el gobernador en otras ocasiones, se espera que el espacio ni siquiera sea utilizado, pero que buscan que esté listo en caso de que se requiera.

“Esta es la cuarta reunión que tenemos con vecinos. Las primeras tres reuniones hemos podido tener un diálogo amplio y respetuoso entre autoridades y vecinos, algunos de ellos se han quedado más tranquilos. Nosotros vamos a seguir dialogando con ellos las veces que sean necesarias hasta que todas las personas tengan la información que requieran”, finalizó el director.

GC