No habrá riesgos en uso de hospital para decesos por COVID-19

El uso del estacionamiento del Instituto Jalisciense de Cancerología para derivar a los cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 será completamente seguro para la población, así como lo son los otros hospitales donde sus vecinos tampoco padecen, aseveró el gobernador del Estado después de la manifestación de pobladores de la colonia Miramar, en Zapopan, donde se encuentra dicho inmueble.

“Hay que entender, primero, jamás se haría alguna acción que pusiera en riesgo a nadie, ese espacio está pensado, diseñado y construido como un hospital, igual que los hospitales que están en medio de zonas urbanas”.

El estacionamiento de este lugar se proyecta para ser utilizado solo de manera temporal para lo que se deberán realizar algunas adecuaciones para mantener el espacio aislado y seguro que después serán retiradas cuando deje de funcionar de esa manera.

Anticipó que el inmueble no será utilizado para la atención de enfermos, solo para contener cuerpos, pero incluso esto no es seguro, pues si la baja tasa de contagios se mantiene como hasta ahora, es probable que no sea habilitado.

“Si se necesita operar como lo anunciamos para estos propósitos tendrá todas las medidas de seguridad y nadie estará expuesto; segundo, ni siquiera sabemos si lo vamos a usar”.

NR