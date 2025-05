El controversial caso de la influencer Valeria Márquez, ha capturado la atención de miles de internautas, pues el pasado 13 de mayo, la joven fue asesinada a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok.

El crimen fue reportado alrededor de las 18:30 horas, dentro de su salón de belleza, ubicado en la Avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen, en Zapopan.

La Fiscalía del Estado de Jalisco salió al paso por los señalamientos que han circulado en redes sociales respecto a la supuesta responsabilidad de Vivian de la Torre en el feminicidio de Valeria Márquez. Vivian salió a defenderse en redes sociales afirmando que tenía una relación muy íntima con la influencer:

“Les pido que dejen de hablar en base al morbo (...). Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla”. No obstante, seguidores de Valeria aseguran que De la Torre ya armó una campaña para defender su inocencia, pese a que las autoridades no le han hecho ningún señalamiento.

Además, se dice que dentro de la transmisión en vivo que realizaba la influencer el día que fue baleada, De la Torre le envío mensajes a esta para que permaneciera en el salón. Valeria esperaba a un hombre que, supuestamente, le entregaría un regalo personalmente.

“Ya me voy, mañana no creo que les grabe live, será otro día… que me espere, dice Vivian, porque quiere ver mi cara”.