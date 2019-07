Usuarios del Ipejal padecen escasez de medicamentos

Beneficiarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), señalaron que han sufrido dificultades para que se les surtan medicamentos en las farmacias de la institución.

"Desde diciembre no dan casi nada de medicamento. Lo que uno necesita no lo hay, son medicamentos que son caros y uno no puede pagarlos", señaló Hilda Carrillo, quien acudió a la farmacia del Ipejal ubicada sobre la avenida Federalismo, donde no se le surtieron al 100 % los medicamentos que necesita para tratarse de anemia y depresión.

Una historia similar fue la de Mayra López, quien por tercera ocasión en un par de semanas salió con las manos vacías de la farmacia, pues no tenían uno solo de los medicamentos que requiere para tratarse el síndrome intestinal que padece. Mayra, quien también requiere de insulina, contó que pudo obtener este medicamento la última vez que fue a solicitarlo, pero esto fue luego de que no se le proporcionara por más de un mes. Agregó que su padre, quien padece de insuficiencia renal, lleva siete meses sin que se le proporcionen los medicamentos que requiere.

"Yo uso insulina, la metformina. Esta vez que vine, sí me dieron, pero a veces no hay y me tengo que esperar", contó Jorge Trujillo.

El hombre, quien además de diabetes, también padece hipertensión, no obtuvo la dosis recetada de Timolol (gotas para disminuir la alta presión dentro de los ojos). Con respecto a la insulina, mencionó que van alrededor de cuatro veces en que no ha encontrado el medicamento en el Ipejal, por lo que se ha visto obligado en adquirirlo él mismo.

A finales de mayo, el titular del Ipejal, Iván Argüelles, dijo que el desabasto de medicamentos en las farmacias del instituto era de 45 %, y agregó que estaban en proceso de solucionar el problema. Este medio trató de contactar a Argüelles para conocer la situación actual en el abasto de medicamentos, pero la solicitud no fue atendida.

La semana pasada, el extitular del Ipejal, Fidel Armando Ramírez Casillas, y otros dos servidores públicos de la institución, así como tres representantes de la empresa Abisalud fueron vinculados a proceso por presunto fraude.