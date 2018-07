Reportan retrasos en apertura de casillas

Filas de hasta 50 personas podían verse en algunas casillas de la zona metropolitana de Guadalajara, a pesar de que se tenía previsto que a las 08:00 horas estarían abiertas, a las 9:00 de la mañana en muchas de ellas a penas se estaba dando inicio con el proceso.

"Vamos muy tarde, a la mexicana”, dice votante

Dentro de la casilla 1061 de la colonia Americana, poco después de las 09:00 los funcionarios continuaban contando las boletas al igual que en la sección 2285, mientras que en la 1177 apenas terminaban de armar las urnas y en la 371 adultos mayores debieron permanecer de pie más de una hora. En todos los casos los votantes se mostraron molestos de esta situación.

"Vamos muy tarde, a la mexicana. De qué sirve que lleguemos temprano si no van a abrir. Entiendo que es mucho el trabajo pero debería haber más coordinación para que no les pase esto", expresó Héctor Hernández, un votante que llegó a la fila cuando aún no había ni 10 personas.

En la casilla 0869, colocada en la secundaria 40 faltaron dos funcionarios y mientras en INE buscaba una solución, funcionarios informaron que los votantes deberían esperar hasta 40 minutos para emitir su sufragio. Este tipo de situaciones se repitió alrededor de 20 veces, según se informó a través de redes sociales.

A las 08:40 el INE Jalisco había reportado sólo 397 casillas abiertas de las nueve mil 808 instaladas en la Entidad, es decir, sólo el 4%.

