UdeG: Ricardo Villanueva ofrece disculpas a mujeres por acoso y cesa a Covarrubias

El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, ofreció disculpas a todas las mujeres universitarias que han sufrido acoso, violencia y discriminación en toda la historia de la UdeG, y anunció que el profesor José de Jesús Covarrubias fue cesado de la casa universitaria por los hechos de acoso a una menor de edad y que de ahí salieron otros casos dentro de la institución.

"Lo alejamos de las aulas, ya se hizo todo el procedimiento laboral, por lo que ese profesor ya deja de tener puesto”

Villanueva señaló que el proceso que se inició en contra de Covarrubias es administrativo. “Y efectivamente este caso polémico de este profesor de la División de Estudios Jurídicos que también ostenta el cargo de magistrado fue separado del cargo definitivamente de la Universidad de Guadalajara, habíamos puesto desde el primer día medidas precautorias, lo alejamos de las aulas, ya se hizo todo el procedimiento laboral, por lo que ese profesor ya deja de tener puesto”, comentó.

Además, el rector señaló que aunque Covarrubias podría interponer algunos recursos legales para su reinstalación, igual la UdeG tratará de evitar que vuelva a la casa de estudios.

“Sí hay riesgo (de que pueda recuperar puesto mediante medidas), conforme a Derecho él tiene posibilidades de recursos en su defensa y él sabrá si los quiere utilizar o no, la Universidad combatirá todos los recursos que pueda presentar, de inicio fue la separación laboral, tiene un procedimiento administrativo dentro de las comisiones de responsabilidades dentro de la Universidad, estaremos esperando, si no se había hablado era para dejar que todo el procedimiento fluyera conforme a Derecho, el profesor tuvo todo su derecho de audiencia de defensa, y fue un procedimiento que se cuidó minuciosamente justo para que no se abriera un frente a futuro que le pudiera a él regresar. Es un cese definitivo, el profesor recibirá a final de año su parte proporcional del aguinaldo que le corresponde y será su última relación con la Universidad”, dijo.

Villanueva adelantó que emitirá un comunicado próximamente ofreciendo disculpas públicas por parte de la Universidad por abusos, acosos y demás que juegue en contra de los derechos humanos de las mujeres.

“A todas las mujeres en general, en especial a las universitarias, el día de hoy trataré de redactar algún texto para hacer público, se nos ha exigido una disculpa de la institución, y creo que la merecen todas las mujeres, hay que reconocer yo lo he hecho, estos 230 años de esta institución ha habido acoso en las aulas de todo tipo ha habido violencia, las universidades tenemos la oportunidad de ser factores de cambio, no solamente en el interior, sino en otros lados, hay acoso en las empresas, en gobiernos, en general de la sociedad, tenemos que ser factor de cambio, también hacia el exterior. No hemos hecho lo suficiente para que las mujeres vivan libres de violencia, lo estamos trabajando”, señaló.

JM