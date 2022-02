UdeG: Pese a rechazo de Corte, Gobierno no puede usar los 140 MDP

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la Controversia Constitucional que interpuso la Universidad de Guadalajara (UdeG) por el recorte de recursos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado general de la Universidad recordó que el Gobierno no puede usar los 140 millones de pesos.

Esta mañana José Luis Tostado Bastidas, titular de la consejería jurídica del estado, señaló para un programa de radio local que “no es cierto. En el caso de la Controversia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) no hay un pronunciamiento por parte de la corte respecto a algún tipo de restricción respecto al manejo de los recursos”.

Además aseguró que “en el caso del juicio de amparo que promovió la Universidad tampoco se concedió una suspensión y los actos realizados por el Gobierno del Estado son realizados con apego a la ley”.

Sin embargo, en la Controversia presentada por la CEDHJ se solicita para que, entre otros términos, “la parte demandada no reasigne el presupuesto”.

Guerrero Fausto señaló que esta era una de las vías legales que la Universidad tiene en defensa del presupuesto, pero que aún quedan amparos, quejas e, incluso, una demanda por desvíos de recursos en caso de que los 140 millones de pesos recortados se usen para otros términos.

Resaltó que el rechazo se debió a un eufemismo, pues fue promovido por un Organismo Público Descentralizado y no un Organismo Constitucionalmente Autónomo ya que cuando la UdeG se les dió la autonomía no existía esta figura.

“Vamos a seguir la lucha para demostrar que lo que le dijeron sus asesores al gobernador, al reorientar el dinero, fue una invasión a la autonomía, un verdadero atropello y abuso de autoridad porque dispuso de recursos que ya no estaban en la bolsa del Gobierno sino asignados por el Poder Legislativo a un ente autónomo, que es la UdeG, y etiquetados para una obra específica”, expresó Guerrero Fausto.

La CEDHJ destacó que en la lista de notificaciones de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la SCJN aparece la notificación relativa al incidente de suspensión de la controversia constitucional 177/2021, promovida por la defensoría.

“Están confundidos. No creo que sean tan osados para aventarse a violar una suspención vigente. Quien le dijo al gobernador que puede disponer del dinero miente de manera desfachatada. Quienes hacen ese análisis al gobernador y al jurídico están mintiendo, espero que no de manera dolosa para confundir a la opinión pública, sino que sea resultado de escuchar a quienes no saben de materia constitucional”, dijo el abogado de la UdeG.

MF