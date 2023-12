Como aliados en sus mejores momentos, el gobernador de Jalisco y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, acudieron al Congreso del Estado para entregar la iniciativa de reforma para garantizar un presupuesto constitucional y aumentar recursos para la casa de estudios de cara a 2024.

La iniciativa contempla que se destine el 5 por ciento del presupuesto de egresos de Jalisco a la UdeG y el .3% para infraestructura universitaria; para el próximo año, contemplan un aumento de recursos del 10% respecto a 2023.

El rector resaltó que, con el aumento presupuestal contemplado desde el próximo año, buscarán alcanzar la meta del 50 por ciento de cobertura en educación superior y llegar, a largo plazo, al 100 por ciento.

“Los diputados tienen en sus manos, en una planeación bien hecha con un presupuesto constitucional, que el próximo rector o la rectora de la universidad alcance, sin duda, la meta del 50 por ciento de cobertura de educación superior que ningún estado ha logrado tener”.

El rector aclaró que el Museo de Ciencias Ambientales sí será edificado en su totalidad, pero la prioridad será la conclusión de centros universitarios como el de Tlaquepaque, Chapala, Tlajomulco y más preparatorias en todo el estado.

Villanueva comentó que la universidad mantendrá su autonomía y seguirán cuestionando al gobierno estatal; descartó que haya negociado el incremento de recursos con la posibilidad de no competir por la alcaldía de Guadalajara y señaló que será en enero cuando decida si aceptará participar en el proceso electoral de 2024.

EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

“Eso no es materia de una negociación (…) en enero les voy a decir, pero voy a platicar. No he querido dedicar ni un solo minuto de mi agenda para cosas que no sean la Feria del Libro o la universidad, pero vienen unas vacaciones y todavía no sé qué voy a hacer”.

El rector prefirió evitar recordar los señalamientos hechos por el Gobierno estatal en contra de la casa de estudios y algunos personajes como el ex rector ya fallecido, Raúl Padilla: “se trata de ver hacia el futuro y rescatar los puntos positivos del pasado”.

El gobernador de Jalisco insistió en que se cerró un ciclo para que la UdeG y el gobierno estatal tengan mejores relaciones y negó que involucrara aspiraciones electorales del rector para negociar el aumento.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV