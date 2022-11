UdeG critica informe por “burla” y “cifras a modo”

Las críticas de integrantes de la comunidad de la Universidad de Guadalajara (UdeG) sacaron chispas durante la presentación del Cuarto Informe del gobernador de Jalisco, que se realizó ayer en el Palacio Legislativo.

El rector Ricardo Villanueva Lomelí abandonó el evento tras considerar que el mandatario estatal le faltó al respeto a la casa de estudios y a su lucha.

Esto ocurrió luego de que Natalia Juárez, presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Entidad y miembro del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, cuestionó al titular del Poder Ejecutivo sobre el monto que destinaría a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales (que tuvo un recorte de 140 millones de pesos), a lo que él respondió: “Ese no tiene nada de dinero, ni ahorita ni para el año próximo”.

“Ha violentado la legalidad de poderes. Seguir escuchando que Jalisco es Disneylandia con datos que sólo hablan de una parte de los fenómenos tampoco tiene caso. Me retiro del informe porque no me parece que el gobernador tome a modo de burla y con sarcasmo un tema que para la Universidad es vital”, dijo Villanueva Lomelí.

Por otra parte, al abordar el tema de la violencia contra las mujeres, la misma Juárez increpó al gobernador por presentar “cifras a modo”. Tras sus palabras, un funcionario allegado al mandatario estatal le pidió que saliera del recinto.

Mara Robles Villaseñor, diputada del partido Hagamos y ex rectora del Centro Universitario de los Altos (CUAltos), aprovechó su intervención en la tribuna para señalar las deficiencias en la procuración de justicia y en la atención de los feminicidios, así como las fallas en las acciones para buscar a las personas desaparecidas en el Estado y en el uso de los recursos de la deuda pública.

Antes de salir del Congreso por la puerta trasera, el gobernador afirmó que en su mensaje no faltó la autocrítica.

Llueven cuestionamientos en Informe de Gobierno

Acciones en materia de movilidad, salud e infraestructura carretera fueron algunos de los rubros destacados por el gobernador de Jalisco durante la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, llevado a cabo ayer en el Congreso del Estado.

Por ejemplo, en el ámbito de la movilidad destacó el lanzamiento del Peribús, hecho con una inversión de ocho mil 934 millones de pesos (2019-2022) y que actualmente realiza 300 mil viajes diarios; el arranque de la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco, que conectará a 24 colonias, y la construcción de 165.29 kilómetros de ciclovías.

También resaltó la inversión de 857 millones de pesos para el fortalecimiento de la movilidad no motorizada.

En materia de salud, dijo, se han construido 22 hospitales con una inversión de dos mil 598 millones de pesos y se han rehabilitado más de 230 centros de salud con una inversión de tres mil 397 millones de pesos. También destacó las dos mil 169 bases otorgadas al personal médico entre 2021 y 2022. La meta, recordó, es llegar a cuatro mil 600 bases al término de su administración.

Sin embargo, en el marco del Informe el mandatario fue fuertemente criticado por los diputados, como Mara Robles, de Hagamos; Verónica Pérez, del PRI, y Tomás Vázquez, de Morena, quienes señalaron su trabajo por la falta de resultados en materia de seguridad, transparencia, rendición de cuentas, pero también por su ausencia de diálogo.

Durante la sesión solemne, en la cual fueron presentados los resultados de su cuarto año de Gobierno, también fue señalado por un trabajador del Poder Judicial, quien lo increpó sobre los más de 90 despidos, presuntamente injustificados, que recientemente se dieron en el Consejo de la Judicatura del Estado, así como por la presidenta del PRD en Jalisco, Natalia Juárez, a quien incluso los diputados y personas funcionarias afines al mandatario le pidieron que se retirara del recinto legislativo.

Afuera del Congreso del Estado, trabajadores despedidos se manifestaron para exigirle respuestas sobre el hecho de que no se les renovaron sus contratos, según dijeron, por revanchas políticas.

Entre los temas de los que el mandatario evitó profundizar se encuentran los feminicidios y los homicidios, evitando también abordar las desapariciones, la crisis forense, o en temas de medio ambiente los resultados sobre la verificación vehicular. Señaló por ejemplo que durante su administración ha atendido un mayor número de manifestaciones que las registradas durante los gobiernos anteriores.

Inédita sesión en el Congreso del Estado

Pese a que los tres Poderes son autónomos y ninguno puede pasar por encima de otro, el gobernador de Jalisco no siguió los lineamientos en el Congreso, en una inédita presentación de su Informe de Gobierno.

“No, no. Me espero, me espero. Yo no me voy a ir”, dijo el gobernador a la diputada Mirelle Montes, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, que representa al Poder Legislativo, y quien encabezó la sesión solemne en la cual el mandatario presentó sus métricas.

Al abordar el tema de la violencia contra las mujeres, la presidenta del PRD en Jalisco, Natalia Juárez, lo increpó por dar “cifras a modo”. Al ser su segunda “intervención”, un funcionario cercano al gobernador le pidió que saliera y el recinto legislativo se llenó de desorden.

Montes Agredano ordenó un receso con el objetivo de calmar los ánimos y el mandatario pudiera presentar su Informe, lo firmó con una campanada y se puso de pie, pero el gobernador, quien representa el Poder Ejecutivo, ni se inmutó, y entonces Mirelle Montes regresó a su lugar.

“Este no es el espacio y solicito respeto a la investidura del gobernador, a los diputados, así como a quienes nos acompañan: presidentes municipales. Solicito nuevamente, nuevamente que se haga respetar este recinto y poder continuar con la sesión”, dijo la diputada a los invitados.

Al mandatario lo acompañaron, al interior del recinto legislativo, la alcaldesa y los alcaldes de la metrópoli, titulares de las coordinaciones generales y de las secretarías, así como representantes de cúpulas empresariales y otras personas invitadas especiales, entre ellas el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva; el ex gobernador de Jalisco, Emilio González; el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y los senadores por el mismo partido, Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda, entre otros.

Entre los personajes que se quedaron afuera de este, presenciando el informe desde una pantalla que presentaba con intermitencias los datos del gobernador y sillas vacías, se encontraron rectores de universidades privadas, el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el impulsor de Nariz Roja.

Opiniones

Esto dijeron los diputados tras la rendición de cuentas del gobernador

Los diputados representantes de las siete bancadas tuvieron la oportunidad de presentar sus opiniones respecto del trabajo hecho por el mandatario, y esto es lo que manifestaron:

Mara Robles (Hagamos):

En su intervención, la diputada criticó temas como las deficiencias en la procuración de justicia, en la atención de los feminicidios, que las acciones para buscar a las personas desaparecidas han sido nulas y criticó el uso de los recursos de la deuda pública, sin dejar de lado el señalamiento al mandatario por incidir en la autonomía de los recursos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“No se trata de caer en posturas extremas. Para entregar buenos resultados no es indispensable que todo vaya bien. Se deben abandonar las descalificaciones de que todas las críticas que no coinciden con el Gobierno son pagadas e interesadas”.

Susana de la Rosa (Futuro):

La diputada lamentó que a más de un año de que la Fiscalía de Jalisco reconociera estar infiltrada por el crimen organizado no haya información sobre la presunta limpia que se haría en la misma, “ni avances ni justicia”, al igual que criticó que el gobernador de Jalisco en su discurso asegure que está en favor del medio ambiente, cuando la verificación vehicular no ha dado los resultados esperados, pero ya están a punto de aplicarse las multas; por el contrario su administración decidió vender las Villas Panamericanas. “Apostar al olvido, a la distracción, no nos va a sacar de donde estamos. Ojalá que esta actitud cambie”, dijo.

Verónica Pérez (PRI):

La diputada señaló que la oposición desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no permitirá que continúen las insolencias del gobernador, cuyo trabajo debe ser “escuchar las voces de quienes no han sido escuchados”.

También dijo que es preocupante la falta de transparencia que ha ocasionado que Jalisco haya caído 14 lugares en las métricas de gobierno abierto.

Tomás Vázquez (Morena):

El diputado lamentó que Jalisco sea líder en desapariciones, y que ante esta situación el mandatario los reduzca a números, pues las víctimas “no son estadísticas ni tendencias ni bases de datos, son personas dignas que merecen la consideración y respeto”.

Érika Ramírez (Partido Verde):

La diputada celebró que se presentara el Informe de Gobierno, ya que la rendición de cuentas es necesaria para el desarrollo de la ciudadanía y de esta forma puede conocer qué es lo que sus gobernantes han hecho para beneficiar su desarrollo. Entre los avances identificados por esta bancada, dijo, se encuentran la inversión hecha para prevención de incendios forestales, incluyendo los trabajos de reforestación, así como la intervención en distintos bosques urbanos. También señaló que hay avances en materia de salud y movilidad. “Falta mucho por hacer en diversos temas, pero estoy convencida que para transitar a construir a un mejor Estado debemos trabajar juntos sociedad y Gobierno, es tiempo de diálogo y compartir esfuerzos”, expresó.

Abel Hernández (PAN):

El diputado agradeció que pese a las diferencias que pudieran existir entre partidos, el gobernador de Jalisco ha establecido el diálogo en favor de la ciudadanía, pues dijo, “toda duda e inquietud debe superarse con la comunicación”.

Estefanía Padilla (Movimiento Ciudadano):

Por último, la diputada de la bancada naranja agradeció el trabajo hecho por el mandatario durante estos cuatro años que han permitido “piso parejo para todas y todos en el Jalisco que se está construyendo”.

Señaló que se reconoce que para MC “no ha sido fácil ir en contra del sistema”, pero que gracias a la obra pública hecha en carreteras, unidades deportivas, hospitales, y en general en la justicia social, ha podido verse el cambio “por una vida digna para todas y todos y con la participación de todas y todos con paso firme”.

CT