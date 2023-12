Ante las especulaciones sobre si participará o no en el proceso electoral de 2024, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, dejó en claro que consultará a la comunidad universitaria para poder tomar una decisión sobre su futuro.

El dirigente universitario negó un trueque para dejar de lado sus aspiraciones políticas, particularmente por la opción de buscar la alcaldía de Guadalajara el siguiente año a cambio de garantizar el presupuesto constitucional para la UdeG y un aumento de recursos para 2024.

La decisión, dijo Villanueva, la tomará en enero, una vez que pasen las vacaciones.

Villanueva no intercambió aspiraciones políticas

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, descartó que haya negociado un incremento de recursos en 2024 y garantizar un presupuesto constitucional para 2025 con la posibilidad de no participar en las elecciones de 2024 por la presidencia municipal de Guadalajara.

“Eso no es materia de una negociación (…) en enero les voy a decir, pero voy a platicar. No he querido dedicar ni un solo minuto de mi agenda para cosas que no sean la Feria del Libro o la universidad (...) todavía no sé qué voy a hacer”, detalló Villanueva.

El gobernador de Jalisco también descartó esta versión, al asegurar que se encuentra concentrado en su cargo como titular del Ejecutivo estatal.

Villanueva comentó que será en enero cuando decida si aceptará participar en el proceso electoral de 2024 tras consultar el tema con la comunidad universitaria; y entre los nombres destacan: Zoé García, Jesús Becerra, Jesús Palafox, maestras y maestros eméritos, entre ellos, José Manuel Jurado Parras; Ruth Padilla Muñoz y ex rectores de la UdeG, entre otros.

CT