El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, descartó que haya negociado un incremento de recursos en 2024 y garantizar un presupuesto constitucional para 2025 con la posibilidad de no participar en las elecciones de 2024, en específico, por la presidencia municipal de Guadalajara.

“Eso no es materia de una negociación (…) en enero les voy a decir, pero voy a platicar. No he querido dedicar ni un solo minuto de mi agenda para cosas que no sean la Feria del Libro o la universidad, pero vienen unas vacaciones y todavía no sé qué voy a hacer”.

El rector comentó que será en enero cuando decida si aceptará participar en el proceso electoral de 2024 tras haberlo consultado con la comunidad universitaria durante el periodo vacacional de diciembre que comenzará en los próximos días.

“Es una decisión que consultaré con la comunidad universitaria (…) voy a dedicar este periodo vacacional para reunirme con todos los miembros del Consejo de Rectoras y Rectores para tomarles su opinión. En el mes de enero, daré mi última decisión, pero no puedo hacerlo sin antes comunicarme con toda la comunidad universitaria”.

El rector comentó que será en enero cuando decida si aceptará participar en el proceso electoral de 2024 tras haberlo consultado con la comunidad universitaria durante el periodo vacacional de diciembre.

Entre los personajes que comentó Ricardo Villanueva que consultará están las siguientes personas:

Zoé García, presidenta de la FEU y también de estudiantes de la UdeG.

Jesús Becerra, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG).

Jesús Palafox, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG.

Maestras y maestros eméritos, entre ellos, ya platicó con José Manuel Jurado Parras.

Ruth Padilla Muñoz, ex rectora del CUCEI.

Ex rectores de la UdeG.

Alfredo Peña, rector del CuTonalá.

Jaime Andrade Villanueva, director del OPD Hospitales Civiles de Guadalajara.

Benjamín Becerra, director del Hospital Civil “Juan I. Menchaca”.

Rafael Santana, director del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”.

Liliana Guzmán, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara. (SUTHCG).

Villanueva agradeció que haya encuestas que lo posicionen como un aspirante competitivo por la alcaldía de Guadalajara pese a recordar su derrota en las elecciones de 2015.

