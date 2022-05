Estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara dijeron no sentirse presionados por asistir a la Megamarcha. Aproximadamente cinco alumnos consultados por El Informador dijeron no acudir por tener otras actividades laborales y personales por cumplir, sin embargo, consideran que el motivo de exigir más presupuesto estatal es un excelente motivo para marchar y protestar.

Lizeth Jara, cursa el décimo semestre de la carrera de Derecho, ella no asistirá por razones personales, pero apoya a sus compañeros que asistirán y aseguró que en ningún momento se sintió obligada.

"No voy asistir, tengo otras actividades que me impiden asistir, sin embargo consideró que hay personas que tienen sus intereses bien definidos de la marcha, es respetable quien quiera apoyar adelante estoy de acuerdo con ellos, si tuviera oportunidad hubiera asistido, no están exigiendo ir a la fuerza, ya de cada uno depende", comentó la estudiante.

Fernanda estudia la maestría en Ciencias Sociales en CUCSH, tampoco estará presente mañana en Plaza de la Liberación.

"No podré ir, tengo cosas que hacer y no me han obligado. Destina el Gobierno del Estado el dinero a otras cosas y a lo que realmente debería aportar como la educación, se hace recorte que es injusto, por problemas políticos, que deben de separarse", acotó.

Lucía Flores, estudiante del último semestre en Ciencias Políticas y de Gobierno, mañana estará presente en la megamarcha ya que considera que el presupuesto que recientemente se le otorgó a su casa de estudios no es suficiente para próximas generaciones.

"Voy asistir mañana defendiendo la autonomía universitaria. Gobiernos vendrán muchos, la UdeG aquí va a seguir formando estudiantes, vienen nuevas generaciones, que lamentable, que se tenga hacer presión ante un gobernador para hacernos notar", dijo.

