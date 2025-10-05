Chapalita, una colonia adelantada a su época

La colonia Chapalita es una de las más representativas de Guadalajara. Nació el 21 de febrero de 1943, al ser fundada por José Aguilar Figueroa y José Amezcua Rivas, lo que marcó un antes y un después en la urbanización de la capital jalisciense.

Ubicada entre los municipios de Zapopan y Guadalajara, la colonia se divide por la avenida de las Rosas, una vialidad que separa ambos municipios. En la actualidad, además del uso habitacional, se ha transformado debido a la instalación de múltiples restaurantes y bares que reciben cada día a cientos de personas que disfrutan de su tiempo libre en la zona.

Chapalita fue la primera colonia en contar con pavimentación de cemento, camellones, redes de agua potable y arbolado, consolidándose como un referente de desarrollo urbano en todo el país.

Con una extensión de aproximadamente 100 hectáreas, la colonia rompió con la tradicional cuadrícula que dominaba la ciudad, convirtiéndose en un innovador modelo de urbanización. El trazo de la colonia fue inspirado por las ciudades jardín del urbanismo inglés, que consisten en fraccionamientos rodeados de áreas verdes, lo que hizo de Chapalita un lugar con personalidad única, con orden, planeación y bienestar.

A lo largo de los años, este modelo de urbanización fue replicado en otras regiones de la ciudad, convirtiendo la colonia en un ícono de la modernidad en Guadalajara. Su primera casa construida fue en la calle Primavera, que actualmente se llama 12 de Diciembre.

Algo que caracteriza esta colonia es la administración independiente de los servicios públicos, que tuvo que iniciar de esa manera ante la falta de prestación de los mismos, al estar lejos del Centro de Zapopan.

Por esa razón, en el año 1954 se constituyó la Asociación de Vecinos de Chapalita, para administrar la recolección de basura, el aseo público, el mantenimiento y limpieza de sus jardines, parques y glorietas, así como el buen funcionamiento del alumbrado público, entre otros servicios.

Ícono de la modernidad. Su modelo de urbanización inspiró a otras ciudades. EL INFORMADOR/Archivo

Chapalita fue la primera colonia en contar con una asociación vecinal, esto le dio un carácter único de comunidad organizada y solidaria. Y el trabajo conjunto con los ayuntamientos, tanto de Guadalajara como de Zapopan, permite contar con buenos servicios para sus residentes.

Destacan los servicios de recolección de basura; el manejo del agua de los pozos y que es de las pocas colonias que no dependen del servicio del gobierno y cuentan con su propio sistema de autoabastecimiento de agua; el cuidado de áreas verdes; atención, mantenimiento y reposición de alumbrado público; captación de agua pluvial; reciclaje y preservación de redes de drenaje, entre otros.

Uno de los principales atractivos de la colonia, que la hace ampliamente conocida en la ciudad, es su glorieta, que cada fin de semana se convierte en un lugar de gran flujo de ventas de arte, eventos culturales y convivencia familiar.

La glorieta es uno de los emblemas más representativos de la colonia, ya que está rodeada de árboles y bancas donde la población puede sentarse a disfrutar de la tarde y observar galerías urbanas donde se dan cita diversos artistas para exponer sus obras.

Durante los últimos años y con el paso del tiempo, la colonia residencial se ha convertido en una zona de negocios, como restaurantes, bares y cafeterías, además de un lugar con alto índice de paso vehicular. Esto se debe a que está cerca de la zona de confluencia con avenidas importantes, como Lázaro Cárdenas, Guadalupe, López Mateos y Las Rosas, de ahí que una cantidad importante de comensales acuda a los distintos comercios.

Entre los atractivos arquitectónicos, se encuentran el templo de Santa Rita de Casia, ubicado sobre avenida Guadalupe y considerado uno de los más representativos de los años 50, cuya construcción se llevó a cabo entre 1953 y 1963 y estuvo a cargo de Juan Palomar, Francisco Camarena y Tomás Uruñuela.

Además de los productos de bares y restaurantes de la colonia, se puede disfrutar de raspados tradicionales ubicados sobre la calle San Ignacio, a unos pocos metros de la glorieta Chapalita, en los Raspados Morán, uno de los negocios más emblemáticos de la colonia, que desde hace cinco décadas refresca con decenas de sabores a quienes lo visitan.

Por todo esto, la colonia se consolida como una de las más importantes dentro de la ciudad, ofreciendo buena calidad de vida a sus habitantes, pero también experiencias y pasatiempos a los visitantes.

En la calle San Ignacio se ubica uno de los negocios más representativos de la colonia: Raspados Morán. EL INFORMADOR/Archivo

Un privilegio para sus colonos

“En los jardines, por ejemplo, acaban de arreglar esta calle acá atrás (San Ignacio) y la arreglaron muy bien con concreto hidráulico, los árboles porque las raíces habían levantado la banqueta y a mí que me gusta mucho caminar es un problema porque llegas a una edad que ya no ves bien y que la banqueta esté levantada; han arreglado las banquetas, los jardines están muy bonitos, se ha conservado bien la colonia”, expresó la señora Ana María López, vecina desde hace 36 años, que considera que “es un privilegio vivir aquí”.

Marisa Castillo, vecina de la colonia Chapalita, la considera un buen lugar para vivir y afirma que “Chapalita siempre ha sido una colonia más habitacional”. Ella suele pasear por la glorieta con sus dos perros.

