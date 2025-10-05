Luz María, más de cinco décadas acompañada de EL INFORMADOR

Desde hace casi 25 años, Luz María Topete y su esposo José son suscriptores de EL INFORMADOR. Sin embargo, ella ha sido lectora de este diario desde mucho antes, pues en su casa “de soltera”, una de sus hermanas, lo compraba todos los días e invariablemente toda la familia lo leía.

Años más tarde, Luz María se casó, pero en cada visita con su mamá siguió leyendo el diario que, en aquellos años, publicaba en sus páginas la guía de televisión con los programas que se transmitirían durante el día. Ella los recortaba y los llevaba a su casa.

- Yo los agarraba y me traía mis recortes a la casa-, contó Luz.

- ¿A poco?, preguntó José.

- Sí. Más de 50 años de casados y esa no te la sabías, ¿verdad?-, responde la mujer con una sonrisa en la cara, como si acabara de contar el secreto mejor guardado de su matrimonio.

Fue en enero de 2001 cuando Luz María se convirtió en suscriptora para recibirlo directamente en su domicilio. Hoy son más de cinco décadas las que se ha visto acompañada por el diario de la ciudad; la mitad de ellas, suscrita directamente a sus páginas.

En casa se ha establecido una rutina: ella y su esposo, el doctor José, se levantan, uno toma el periódico y pone la mesa, mientras otro prepara el desayuno. Y leen juntos cada una de sus secciones.