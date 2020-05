Trompo de concreto cae en cisterna de una construcción

Un trompo de concreto que realizaba maniobras en un complejo habitacional se fue a una cisterna de unos dos metros de profundidad; en este incidente resultó lesionado el conductor del vehículo, quien se encuentra en estado regular, informó Gabriel Orozco, primer oficial de Bomberos Guadalajara.

La dependencia tuvo conocimiento del incidente a las horas 11:30 horas, tras lo que se enviaron unidades al cruce de Cisne y Legalidad, en la colonia Lomas de Independencia. “Se reportó una persona atrapada en una zanja con concreto encima. A nuestro arribo a una obra en construcción, pasó una revolvedora llena de concreto y cayó en una cisterna, se cayó por la parte trasera”.

El oficial indicó que no se trató de un socavón, sino de una cisterna que fue construida como parte de la misma obra que se edifica en ese sitio, por lo que presume que no estaba bien reforzada y no resistió el paso del vehículo.

Los rescatistas solamente se hicieron cargo de la atención de la persona lesionada, mientras que la constructora deberá pagar a una empresa para que proceda a la extracción del camión.

Ahora, personal de Obras Públicas y de Protección Civil realizan las inspecciones necesarias en el sitio para determinar si los responsables se harán acreedores a una sanción o a una clausura parcial o total.

NR