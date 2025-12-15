La Línea 4 del Tren Ligero inicia operaciones hoy. Tras tres años de construcción y con obras aún pendientes, el sistema de transporte masivo comenzará funciones a partir de las 13:00 horas.

El gobernador Pablo Lemus inaugurará la cuarta línea del tren eléctrico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con un recorrido de 21 kilómetros que conectará el centro de Tlajomulco de Zúñiga con los límites de San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara.

De acuerdo con Amílcar López, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, el principal beneficio será el ahorro de tiempo para los usuarios. El traslado desde Tlajomulco Centro hasta la colonia Las Juntas representará hasta 60% menos tiempo frente a otras opciones de transporte. “Vas a llegar en 30 minutos, a la altura de la estación Jalisco 200 Años, y a Las Juntas en 38 minutos”, explicó.

El proyecto requirió una inversión de nueve mil 500 millones de pesos, aportados por el Gobierno de Jalisco, el Gobierno federal y la iniciativa privada mediante un esquema de Asociación Público-Privada, ejecutado por el consorcio Tren Ligero Línea 4 y Mota-Engil. El trazo comparte vías con el tren de carga.

Se prevé que beneficie a 106 mil usuarios diarios, al considerar también cinco rutas alimentadoras que conectarán estaciones con colonias de Tlajomulco y el Centro de Guadalajara.

El sistema operará inicialmente con un solo vagón por tren y contará con 12 unidades, de las cuales nueve estarán en servicio cotidiano. Cada tren tendrá capacidad para 300 pasajeros y una frecuencia aproximada de nueve minutos.

Persisten obras pendientes en el corredor; sin embargo, no afectan la operación inicial. Del 15 al 31 de diciembre, el servicio será gratuito. El horario de operación será de 06:00 a 21:00 horas y, a partir del 1 de enero, de 04:30 a 22:30 horas.

Lanzan rutas alimentadoras de la Línea 4 para interconectar colonias

La Línea 4 del Tren Ligero inicia operaciones el día de hoy y además de la operación de los trenes, se pondrán en marcha cinco rutas alimentadoras con las cuales se va a complementar el servicio del tren a diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Todas ellas conectarán a las estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero con algunas colonias y zonas importantes de la ciudad.

La primera será la Alimentadora A01, la cual tendrá su origen en la estación Tlajomulco Centro y conectará con la plaza principal de aquel municipio y que está ubicada a unos cuantos minutos de distancia.

La segunda ruta alimentadora es la A02, que tendrá origen también en la estación Tlajomulco Centro y con destino al fraccionamiento Renaceres, que está a una distancia más lejana del sistema de transporte masivo.

La tercera ruta es la A03, que llevará desde la estación Concepción del Valle hacia la zona de Chulavista, una de las más pobladas y que se ubica en la zona Valle del municipio.

La ruta A04 tiene su origen en la estación Real del Valle, ubicada sobre la Avenida Adolf Horn y con destino a la zona de Arvento.

Finalmente, la ruta alimentadora A05 es la que fue incluida de forma más reciente en el proyecto y tendrá su origen en la estación Jalisco 200 Años, que está ubicada en la misma zona del Peribús, y que tendrá como destino la zona de los Dos Templos, esto ya en el Centro de Guadalajara, por lo que facilitará la conexión entre la Línea 4 con el primer cuadro de la capital jalisciense.

Dichas rutas alimentadoras permitirán que haya un costo de descuento del 50% en caso de que se haga el trasbordo con la Línea 4 del Tren.

Esto permitirá completar las conexiones de la Línea 4, ya que también permitirá conectar con el Peribús en el Periférico Sur y con el Macrobús en la zona de Las Juntas, ampliando las opciones de traslado con descuentos en el pago de los pasajes.

El proyecto de movilidad del Sur de la ciudad

La Línea 4 del Tren Ligero es considerada como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ya que busca transformar la movilidad en la zona Sur de la metrópoli y que permitirá conectar a los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.

Amílcar López, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), prevé que el sistema de transporte masivo ayude a disminuir el congestionamiento vial en las principales avenidas del Sur de la metrópoli.

“Prevemos que vamos desahogar parte de López Mateos y parte de 8 de Julio y en menor medida Adolf Horn”, dijo.

El proyecto de la Línea 4 es una de las estrategias de intervención en la zona Sur de la ciudad, ya que se han implementado obras en distintas vías.

Por ejemplo, un proyecto ya en marcha es la construcción del sistema BRT de electromovilidad que circulará en la Carretera a Chapala, esto en el tramo que va del Aeropuerto Internacional de Guadalajara hacia el Periférico Sur. La obra comenzó con la rehabilitación de la Carretera a Chapala y la construcción de las estaciones del sistema de transporte con el fin de que esté listo antes de la Copa del Mundo. Para el año 2026 se proyecta terminar el tramo Periférico-Guadalajara Centro.

“Ya nos confirmaron que nuestras primeras unidades nos llegan prácticamente a finales de febrero”, dijo Amílcar López.

Las estaciones ya están avanzadas en su construcción y el túnel de acceso que conecte con el Periférico para que haya conexión entre dicho sistema de transporte con el Peribús.

EL INFORMADOR/ L. Martínez

Hay obras pendientes

La obra civil de la Línea 4 del Tren Ligero comenzó en el año de 2022 y tras más de tres años de trabajo, finalmente será puesta en marcha.

Sin embargo, aún hay obras pendientes en el corredor de la misma, por ejemplo, el puente de acceso a la conexión de las Juntas para conectar con el Macrobús de la Calzada Independencia, así como pasos vehiculares y puentes a lo largo del trazo para reducir el tiempo de circulación de vehículos, dijo Amílcar López, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

“En los siguientes 15 días vamos a tener el cierre del puente de acceso a la estación de Las Juntas. Durante el mes de enero se va a permitir que las unidades de Mi Macro Calzada puedan llegar ahí a un costado de la estación y van a estar más o menos en el mes de enero”.

Hay nodos viales o pasos vehiculares que están pendientes también de concluirse y se prevé que estén listos entre 2026 y 2027. “Son puentes que no afectan a la operación y son más infraestructura para automóviles y va a permitir todavía aumentar más la velocidad de operación y reducir más el tiempo en algunos cruces”.

Incluso el gobernador Pablo Lemus había comentado que las obras son 12 en total y se espera que pudieran estar concluidas en el mes de octubre del año 2026.

“Hay alrededor de 12 obras que van a quedar pendientes y que se van a trabajar estos meses. Nosotros creemos que esas obras pudieran estar culminadas en octubre del próximo año”, dijo.

De la misma forma, la estación Acueducto, ubicada en el municipio de Tlaquepaque y que fue solicitada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en un recorrido hecho el año pasado, estaría concluida antes del final de 2026, aunque sin afectar en la parte operativa, según comentó el funcionario estatal.

CT