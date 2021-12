Tras operativos, caen plagiarios de marinos

En los operativos federales que se llevaron a cabo desde antier en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) hubo al menos tres detenciones de presuntos responsables de la privación ilegal de la libertad, en Zapopan, de dos elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que aparecieron ilesos en Puerto Vallarta.

En las labores participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Semar, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR).

El miércoles se registró una finca ubicada en Aldous Huxley, casi a su cruce con Avenida Patria, en Jardines Universidad.

También se reportó un cateo entre las calles Carnero y Aguador y en Orión y Osa Menor, en La Calma.

Sin embargo, las autoridades estuvieron ayer en Jardines Alcalde. En ese punto los militares se apersonaron en un domicilio ubicado entre Circunvalación y Esteban Baca. Luego revisaron otro alzado en Félix Palavicini y Prolongación Alcalde.

Una fuente del gabinete federal indicó que entre los aprehendidos está Manuel “N”, señalado como uno de los autores materiales del secuestro de los marinos el 16 de noviembre en Zapopan.

Se informó que el capturado circulaba en un vehículo por Playa Blanca a su cruce con Severo Díaz.

A partir de que Rosalinda “N” fue detenida a mediados del mes pasado (ella es esposa de Nemesio Oseguera, líder del cártel Nueva Generación), se han desarrollado operativos en diferentes puntos de la metrópoli.

Entre las colonias que han presenciado estas actividades están Jardines Universidad, Virreyes, Puerta de Hierro, La Calma, Miramar, Arenales Tapatíos y Moctezuma.

El pasado 25 de noviembre, este medio de comunicación publicó que en los últimos tres años, la FGR ha encabezado al menos 15 decomisos de alto impacto en viviendas de la ZMG. Zapopan concentró 10 de ellos.

En tres acciones en la Colonia Universidad se aseguraron 26 vehículos, armas, cartuchos, cargadores, celulares, equipos electrónicos y dosis de lo que al parecer era metanfetamina.

Operativo. El día de ayer Autoridades catearon fincas en Jardines Alcalde. El Informador/ G. Gallo

“Me pidieron que revisara mi casa por si alguien se había escondido”

Desde poco antes del mediodía de ayer, un helicóptero de la Marina con códigos sonoros sorprendió a vecinos de la Colonia Jardines Alcalde. Sobrevolaba a una altura tan baja que sus elementos podían verse sentados a la orilla con sus armas al frente.

Los colonos salieron de sus casas y con sus teléfonos celulares comenzaron a grabarlo.

En minutos, la colonia se llenó de unidades de la misma corporación federal y de la Guardia Nacional y comenzaron a cerrar las calles. Eran al menos 30 agentes.

“Ábranse por favor, métanse. Ábranse, entiendan”, decía uno de los agentes que descendió de una de las patrullas blindadas que entraba a la colonia por el cruce de la avenida circunvalación y Esteban Baca Calderón, mientras los agentes con sus uniformes camuflados y armas de alto poder corrían por la calle para resguardar la parte trasera de las fincas que sus compañeros acababan de intervenir.

De manera extraoficial, se informó que en las casas cercanas a ese punto se encontraban familiares de Rosalinda “N”, esposa de Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, quien fue detenida en la colonia Jardines de Guadalupe el pasado 15 de noviembre.

Algunos otros vecinos se asomaban con miedo a ver los más de 30 vehículos de la Marina y el Ejército que esperaban a lo largo de las vías para reaccionar sobre la posible localización de personas que habían huido durante el operativo.

Labores. Participaron elementos de la Sedena, Semar, Guardia Nacional y FGR. El Informador/ R. Bobadilla

“Desde las seis de la mañana ya estaban estacionados en Esteban Baca Calderón. Me pidieron que les mostrara la cajuela. Luego me sugirieron que revisara mi casa por si alguien se había escondido. Una vecina reportó que un hombre armado había brincado a su casa. A él lo atraparon. Eso me lo confirmó la Guardia Nacional. El helicóptero está volando muy bajo, se cimbran los cristales de las casas, se ve un operativo bastante fuerte”, contó un vecino.

Por la tarde, sacaron a los detenidos y se los llevaron detenidos.

Hacia las 17:00 horas uno de los helicópteros regresó y continuó sobrevolando la zona.

MQ