Transportistas interponen queja contra la Semov ante la CEDHJ

El Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco (SATAEJ) interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) donde señalan que han sufrido vandalismo, luego de que la Secretaría de Movilidad (Semov) expresara que a partir de noviembre podrán viajar gratis en el transporte público quienes cuenten con una Innova Card y la unidad no tenga el sistema para recibir el pago.



"Se teme por la integridad física. Ya hubo dos camiones vandalizados y agresiones a un conductor. Hay una preocupación de que estas declaraciones irresponsables vayan a terminar en enfrentamientos entre los estudiantes y los conductores", expresó Arnoldo Licea González, secretario general del SATAEJ antes de interponer la denuncia.



"Hacemos responsable a la Secretaría de Movilidad de cualquier agresión a un vehículo o un operador", agregó.

Licea González consideró el modelo de Ruta-Empresa como un proyecto fallido y señaló que los pagos de TISA, la empresa que lo gestiona, no llegan a tiempo y son insuficientes para los transportistas. Afirmó que los transportistas no se oponen al cambio, pero señaló que el modelo implementado no tiene las condiciones necesarias para que los conductores resulten beneficiados.



El SATAEJ también pidió que haya personal de la CEDHJ presente durante los operativos anunciados por la Semov para que supervisen que estos se hagan de manera adecuada, ya que los transportistas temen "detenciones arbitrarias".



El secretario general del sindicato de transportistas estimó que solo el 1.0% de las unidades del transporte público cuentan con el equipo necesario para funcionar con la tarjeta de prepago, pero afirmó que menos de la mitad de estas tienen el sistema en funcionamiento.



Recordó que el Gobierno del Estado se comprometió a proporcionar Bienevales a los estudiantes y tercera edad y dijo que se debe dar cumplimiento a este compromiso hasta el último día de la actual administración.

